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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الأسبوعية خصم 40% علي مشترياتك خلال شهر رمضان في المقال التالي
عروض جرير الأسبوعية، مكتبة جرير وأفضل العروض المقدمة منها، مكتبة جرير يوجد له سلسلة فروع ممتدة في المملكة العربية السعودية، فهو يمتلك شهرة كبيرة بين المواطنين تبعاً للعروض والمنتجات التي تقدم من خلاله، فهو دائماً يقدم عروض تذهلنا من روعتها بالأخص عروض الهواتف المحمول والتي سنتعرف عليها الآن.
عروض جرير الأسبوعية
أفضل عروض مكتبة جرير 2021م تشكيلة كبيرة من الهواتف المحمولة وعروض لا تقاوم الآن بجميع فروع جرير بالمملكة العربية السعودية العروض سارية حتي نفاذ الكمية.
- خصومات جرير الشهرية هاتف سامسونج 32 جالكسي بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأزرق الجيل الخامس وصل سعره إلى 1099 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير اليوم هاتف سامسونج جالكسي أية 20 بسعة حجم “32 جيجا بايت” باللون الأزرق الجيل الرابع وصل سعره إلى 425 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير اليومية بلغ سعر سامسونج 32 جالكسي بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأبيض إلى 1099 ريال سعودي.
خصومات جرير الأسبوعية
اقوي الخصومات والتخفيضات دائما لدى مكتبة جرير، لتفره محدودة خصومات ليس لها مثيل بجميع فروع جرير المنتشرة بالمملكة اغتنم الفرصة قبل نفاذ العروض.
- تنزيلات جرير الشهرية سامسونج جالكسي أية 20 بسعة حجم “32 جيجا بايت” باللون الأحمر الجيل الرابع وصل سعره إلى 25 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الأسبوعية شاومي ريدمي نوت 9، بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأرجواني وصل سعره إلى 979 ريال سعودي.
- عروض جرير الشهرية شاومي ريدمي نوت 9، بسعة حجم “64 جيجا بايت” باللون الأسود المظلم وصل سعره إلى 919 ريال سعودي.
- خصومات جرير اليوم موتورولا جي 30 بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأسود فانتوم الجيل الرابع وصل سعره إلى 799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي.
تخفيضات جرير الشهرية
- تنزيلات جرير الأسبوعية شاومي مي 3 بوكو بسعة حجم “128 جيجا بايت” وصل سعره إلى 649 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم ابل أيفون 11 بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأبيض وصل سعره إلى 3299 ريال سعودي.
- خصومات جرير اليومية شاومي مي 3 بوكو بسعة حجم “64 جيجا بايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 599 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الشهرية تيلو جامز بسعة حجم “256 جيجا بايت” وصل سعره إلى 2999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3499 ريال سعودي.
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