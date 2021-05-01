شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام فقط خصومات تصل ل 60%

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عروض العثيم السعودية، يبحث عدد كبير جداً من الأفراد السعوديين عن أخر الخصومات والعروض الحصرية التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم، وذلك نظراً لما تقوم بتقديمه من خصومات ضخمة على ما قد يكون الأفراد بحاجته وخصيصاً خلال شهر رمضان المبارك والذي قد أوشك على البدء، فهي متاجر نجحت بجدارة في الاستحواذ على إعجاب العملاء ورضاهم عن كل ما تقدمه من منتجات تتصف بالجودة العالية، وفي السطور القادمة سنوضح لحضراتكم تفاصيل هذه العروض. عروض العثيم السعودية خصومات العثيم السعودية على المنتجات الغذائية: تخفيضات العثيم 1 كيلوغرام من الفراولة من العلامة التجارية مونتانا مقدمة بسعر هو 8.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم مفروم غنم من العلامة التجارية السعودية بوزن 400 جرام مقدمة بسعر هو 2.75 ريال سعودي.

3 أكياس ملوخية مجمدة من العلامة التجارية مونتانا بوزن 400 جرام للكيس مقدمة بسعر هو 9.75 ريال سعودي.

علبة خلطة لقمة القاضي من العلامة التجارية هالي بوزن 500 جرام مقدمة بسعر هو 2.95 ريال سعودي.

3 حبات زبدة غير مملحة من العلامة التجارية بريزيدن بوزن 100 جرام مقدمة بسعر هو 11.50 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم عروض العثيم الأسبوعية صوص رانش أو صوص فرنسي من العلامة التجارية ديليسيو بوزن 532 جرام مقدم بسعر هو 11.75 ريال سعودي.

خصومات العثيم كريمة طبخ من العلامة التجارية المراعي بوزن 500 جرام مقدمة بسعر هو 11.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية أنصاف صدور دجاج مجمدة من العلامة التجارية ساديا بوزن 2.5 كيلو جرام مقدم بسعر هو 36.95 ريال سعودي.

مربي فراولة من العلامة التجارية بوني مامان بوزن 370 جرام مقدمة بسعر هو 15.95 ريال سعودي.

ورق عنب من العلامة التجارية قودي بوزن 960 جرام مقدمة بسعر هو 19.95 ريال سعودي.

زجاجة زيت ذرة من العلامة التجارية عافيه بحجم 2.9 لتر مقدمة بسعر هو 25.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الجمعة تنزيلات العثيم السعودية على أدوات وأجهزة المنزل: عروض العثيم الأسبوعية شاشة تليفزيون من الماركة توشيبا، LED، بحجم 32 بوصة مقدمة بسعر هو 529 ريال سعودي.

خصومات العثيم طقم حلل من الماركة وأي ماربل عدد 13 قطعة مقدم بسعر هو 249 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم طقم حلل من الماركة بيستر عدد 10 قطع مقدم بسعر هو 199 ريال سعودي.

حلة ضغط من الماركة ايبو جرانيت بسعة 9 لتر مقدمة بسعر هو 89 ريال سعودي.

ترموس من الماركة بلاكستون ستيل مقدم بسعر هو 49 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام فقط خصومات تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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