نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طريقة تنظيف الأنتريه بسهولة في 10 دقائق قب العيد وبدون مجهود في المقال التالي

كثيراً ما يتعرض أثاث بيتك وبالأخص الأنتريه للعديد من البقع والأوساخ نتيجة لسوء الاستخدام، ونظراً لاستهلاك الأنتريه أكثر من أي أثاث بالمنزل، لذلك قد وجب تنظيفه لعدة مرات باستخدام الكثير من الوسائل ولكن علينا المحافظة على الأقمشة من التلف أو القطع، وهو ما سوف نقدمه إليكم اليوم من خلال مقالنا. تنظيف الأنترية بكل سهولة التنظيف الجاف: عليكِ أن تحرصي على تنظيف الأنتريه باستخدام فرشاة الأثاث أو المكانس الكهربائية؛ لإزالة الأتربة وبقايا الطعام على الأقل مرة بالأسبوع، وذلك يجعل القماش نظيفاً دائماً .

بعد أن تقومي بإزالة الأتربة من الأنتريه يتم تنظيفه بطريقة سريعة وجافة وذلك بأن تقومي برش مسحوق الغسيل على قماش الأنتريه، وبعد ذلك عليكِ مسحه باستخدام قطعة من القماش أو الفرشاة وبعد لك شطفه باستخدام المكنسة الكهربائية، وهو ما يعمل على إعادة بريق الانتريه سريعاً كما يزيل الروائح العالقة والبقع. تنظيف الأنتريه التنظيف العميق: من الأفضل القيام بغسل قماش الأنتريه مرة كل عدة أشهر أو مرتين بالعام، لتحافظي عليه، وعند تنظيفه علكيي غسل أكياس وسائد الأنتريه منفصلة باستخدام الغسالة الكهربائية، ولكن أولاً تأكدي من طريقة تنظيفها.

علكيي قبل أن تستخدمي أي من سوائل التنظيف للأثاث ان تختبريه أولاً بمنطقة غير ظاهرة في قماش الأنتريه لتتأكدي أن السائل لا يتلفه، ويعد ذلك ضعي كمية مناسبة من المحلول ورشه على المناطق المتسخة بالأنتريه وافركيها بالفرشاة الخاصة للتنظيف لإزالة البقع.

بعد ذلك قومي بمسحه باستخدام ليفة مبللة بالماء الدافئ وسائل التنظيف على الأنتريه للتنظيف و بعدها تمرير قطعة من القماش المبللة بماء لإزالة السائل من قماش الأنتريه واتركيه بعدها يجف دون استخدامه لمدة يوم مع تهويتها بشكل جيد. الوسوم عمر شويل - جدة تعرف على طريقة تنظيف الأنتريه بسهولة في 10 دقائق قب العيد وبدون مجهود - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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