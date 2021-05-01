نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اوفر عروض العيد في السعودية من اليوم السبت 1 مايو وحتى الثلاثاء 4 مايو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اوفر عروض العيد في السعودية، حيث يقدم هايبر بنده Hyper Panda مجموعة من أفضل منتجات العناية بالبشرة والشعر لجميع عملائه ممن يرغبن بالعناية ببشرتهن قبل حلول عيد الفطر، كما تضم مجموعة العروض اليوم من بنده Panda مجموعة خاصة من صبغات الشعر عالية الجودة بدرجات جذابة ومذهلة بعروض خاصة من السبت 1 مايو وحتى الثلاثاء 4 مايو 2021، كما تشمل العروض على مجموعة خاصة من أجود أنواع الشامبو لجميع أنواع الشعر ويشمل العرض 1+1 اشترِ عبوة واحصل على الثانية مجانًا من بنده السعودية، وإليكم أفضل صور العروض.

عروض بنده اوفر عروض العيد في السعودية

عروض العيد من بنده السعودية أوفر لكل محبي التجديد والتغيير في مظهرهن في العيد، تأتيكم عروض هايبر بنده اليوم بمجموعة مميزة من الصبغات المميزة بألوانها الحيوية لمحبي التغيير، والتي بإمكانك سيدتي تطبيقها بخطوات بسيطة في المنزل، وذلك من خلال اتباع الإرشادات المرفقة بكل نوع صبغة، وتضم العروض الصبغات الطبيعية والمكونة من مواد عضوية لتحصلي على لون شعر رائع ولامع، كما تشمل العروض على مختلف أحجام الصبغات التي تتناسب مع طبيعة وحجم شعرك لتختاري منها ما يناسبك، ومن أفضل العروض:

احصلي على شعر مفعم باللون بانسيابية تامة ولمعة الحرير مع عرض 1+1 من صبغة الشعر الطبيعية من كوليستون بحجم 110 مل بسعر 24 ريال بدلًا من 48 ريال سعودي.

عرض 1+1 مسحوق بيجين (مادة صبغ الشعر) بحجم 6 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 22 ريال سعودي.

عرض 1+1 صبغة غارنييه كولور ناتشرلز (10/100/110/112 مل) فقط بنصف السعر 24 ريال بدلًا من من 48 ريال سعودي و تألقي بألوان شعر غنية وثابتة طوال الوقت.

لكل محبي الصبغة بدون أمونيا والتي تلحق الضرر بالشعر، إليكم عرض 1+1 على صبغة شعر بيجين بدون أمونيا للنساء 80 جرام بسعر 21.95 ريال بدلًا من 43.90 ريال سعودي واحصلي عليها بنصف السعر لفترة محدودة.

يمكنك أيضًا الحصول على صبغة باليت عرض 1+1 بأقل من نصف السعر 22 ريال بدلًا من 48 ريال سعودي، وتألقي مع المزيد من عروض بنده على منتجات العناية بالبشرة والشعر في العيد.

هايبر بنده Hyper Panda

أما عن العناية بالبشرة فقد أتاح هايبر بنده السعودية العديد من الخيارات من الماسكات العضوية المذهلة ذات التأثير الفوري؛ لتمنح بشرتكِ النضارة الطبيعية والترطيب اللازم، كما توفر أقنعة إس تي آيفيس، هيمالايا، ماريون، بوندس، سيمبل والعديد من أجود أنواع شيت ماسك الأنواع الخاصة بالبشرة الدهنية ومشكلات تصبغ البشرة وظهور وانتشار حب الشباب، وبإمكانك الحصول على أكثر من قطعة من شيت ماسك غارنيه المميز والمذهل بسعر أقل وفاعلية أكيدة ومضمونة، ومن عروض العناية بالبشرة من بنده:

تألقي واشعري الإشراقة والحيوية مع عرض خاص ومميز من بنده على 3 قناع للوجه من ماريون سبا المذهل 15/18 مل بسعر خاص 20 ريال سعودي.

عرض حصري من هايبر بنده على 2 شيت ماسك بسعر خاص لفترة محدودة 20 ريال سعودي، وتألقي مع بشرة مشرقة ونقية في العيد.

إذا كنتِ تبحثين عن الترطيب والنقاء فإليك عرض 2 قناع للوجه من هيمالايا 30 مل بسعر خاص 15 ريال سعودي بدلًا من 21.90 ريال سعودي.

لبشرة صافية ونقاء مذهل تمتع بعرض 2 شريط قناع الوجه من إس تي آيفيس بسعر 20 ريال بدلًا من 28.50 ريال سعودي.

كنا مع مجموعة العناية بالبشرة والشعر المميزة من هايبر بنده في المملكة العربية السعودية بسعر خاص لفترة محدودة، حيث تستمر العروض حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 مايو 2021 أو حتى نفاذ الكميات المتاحة، تابعونا لمعرفة المزيد من عروض العيد في السعودية، حيث نوافيكم بتقارير وعروض فورية ومتجددة فور صدورها، ونوافيكم بكافة المستجدات حول اوفر العروض وارخص الأسعار بالإضافة للجودة العالية فتابعونا.