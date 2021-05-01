شوف عروض الإجازة من جرير علي أجهزة هواوي الحديثة بخصومات مثيره

عروض الإجازة من جرير من اهم العروض التي أعلنت عنها مكتبه جرير حديثا بالمملكة والتي أعلنت عنها عبر صفحتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت أيضا المكتبة حديثا والتي من ضمن عروض الإجازة علي أجهزة أيفون 12 بخصومات مثيره علي جميع أجهزة أيفون 12 و عروض هاتف سامسونج آس 21 والتي شملت جميع هواتف آس 21 الجديدة وبأسعار مثيره جدا، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح العروض علي جميع أجهزة هواوي بالتفصيل مع توضيح العروض والخصومات.

عروض جرير علي أجهزة هواوي

أعلنت مكتبه جرير عن مجموعه مختاره من العروض الحديثة سميت بعروض الإجازة والتي شملت أجهزة هواوي الحديثة من اللاب توب والايباد والذين تم إطلاقهم حديثا بالمملكة كما أعلنت مكتبه جرير عن ميعاد بداية العروض وهي من بداية الإجازة وحتي 12 مايو 2021 والتي يمكن لجميع المواطنين بالحصول علي العروض بكل سهوله داخل المملكة واختيار طريقه الدفع وتدوين العنوان ورقم الهاتف لضمان وصول المنتج بنجاح.

عروض جرير علي لابتوبات هواوي

أعلنت المكتبة هن مجموعه من لابتوبات هواوي الحديثة التي تم أصدارها حديثا من هواوي والتي نوضحها من خلال الأتي:

هواوي ميت بوك اكس لا بتوب محمول بحجم 13 بوصه جيل عاشر بسعة 512 جيجا آس آس دي باللون الفضي والأخضر بسعر 4699 ريال بدلا من 5999 ريال وهديه بقيمه 268 ريال.

هواوي ميت بوك اكس برو بحجم 13.9 بوصه جيل عاشر بسعة 1 تيرا آس آس دي باللون ألنبيتي والأخضر بسعر 5649 ريال بدلا من 6999 ريال وهديه بقيمه 268 ريال.

هواوي d14 ميت بوك بحجم 14 بوصه بسعة 512 جيجا بسعر 3299 ريال وهديه بقيمه 268 ريال.

هواوي d15 ميت بوك بحجم 15.6 بوصه جيل حادي عشر بسعة 512 جيجا بسعر 3899 ريال وهديه بقيمه 607 ريال.

هواوي d16 ميت بوك بحجم 16 بوصه بسعة 512 جيجا بسعر 4199 ريال وهديه بقيمه 607 ريال.

عروض جرير علي التابلت

كما أعلنت جرير علي مجموعه من تابلت هواوي والتي أصدرتها هواوي حديثا وهي كالاتي: