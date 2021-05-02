ما هو ابعد كوكب عن الشمس وإجابة سؤال الحلقة 19 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - ما هو ابعد كوكب عن الشمس، كان هذا هو سؤال اليوم من الحلقة الـ19 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021، وكما عودناكم دائماً نطرح سؤال المسابقة بشكل يومي ونجيب له عليكم لإرسال الإجابة الصحيحة للبرنامج عبر رسالة هاتفية من أي تليفون محمول وربح 100 ألف جنيه على الفور إن حالفك الحظ.

ما هو ابعد كوكب عن الشمس وسؤال الحلقة الـ19 من مسابقة مهيب ورزان

ويتم عرض برنامج مهيب ورزان رمضان 2021 بشكل يومي على قناة “إم بي سي”، كما يمكنكم ضبط واستقبال القناه على تردد 12015 رأسي، ويقوم البرنامج بعرض سؤال يومي، كما يتم الإعلان عن الفائز في الحلقة التالية من اليوم التالي، ويمكن لمن يرغب في الإشتراك إرسال الإجابة الصحيحة عبر رسالة من أي تليفون محمول لرقم 95451 وذلك للمصريين، كما يمكن لمتابعي البرنامج من المغرب الإشتراك وإرسال الإجابة الصحيحة عبر رسالة لرقم 9229.

وحول سؤال اليوم والحلقة 19 والذي ينص على ما هو ابعد كوكب عن الشمس، فإن الإجابة الصحيحة هو كوكب نبتون، وهو الإختيار الأول، حيث كانت الإختيارت تدور حول كوكب نبتون وبلوتو والمشترى، وسوف يتم الإعلان عن الفائز في حلقة الغد الحلقة رقم 20.

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وكان سؤال الأمس من مسابقة مهيب ورزان كان عن المدير الفني للمنتخب المصري في كأس العالم في إيطاليا 1990، وكانت الإجابة الصحيحة هو الكابتن محمود الجوهري.