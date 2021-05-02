- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع تفاصيل خبر ما هو ابعد كوكب عن الشمس وإجابة سؤال الحلقة 19 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ما هو ابعد كوكب عن الشمس، كان هذا هو سؤال اليوم من الحلقة الـ19 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021، وكما عودناكم دائماً نطرح سؤال المسابقة بشكل يومي ونجيب له عليكم لإرسال الإجابة الصحيحة للبرنامج عبر رسالة هاتفية من أي تليفون محمول وربح 100 ألف جنيه على الفور إن حالفك الحظ.
ما هو ابعد كوكب عن الشمس وسؤال الحلقة الـ19 من مسابقة مهيب ورزان
ويتم عرض برنامج مهيب ورزان رمضان 2021 بشكل يومي على قناة “إم بي سي”، كما يمكنكم ضبط واستقبال القناه على تردد 12015 رأسي، ويقوم البرنامج بعرض سؤال يومي، كما يتم الإعلان عن الفائز في الحلقة التالية من اليوم التالي، ويمكن لمن يرغب في الإشتراك إرسال الإجابة الصحيحة عبر رسالة من أي تليفون محمول لرقم 95451 وذلك للمصريين، كما يمكن لمتابعي البرنامج من المغرب الإشتراك وإرسال الإجابة الصحيحة عبر رسالة لرقم 9229.
وحول سؤال اليوم والحلقة 19 والذي ينص على ما هو ابعد كوكب عن الشمس، فإن الإجابة الصحيحة هو كوكب نبتون، وهو الإختيار الأول، حيث كانت الإختيارت تدور حول كوكب نبتون وبلوتو والمشترى، وسوف يتم الإعلان عن الفائز في حلقة الغد الحلقة رقم 20.
اقرأ أيضاً:
وكان سؤال الأمس من مسابقة مهيب ورزان كان عن المدير الفني للمنتخب المصري في كأس العالم في إيطاليا 1990، وكانت الإجابة الصحيحة هو الكابتن محمود الجوهري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما هو ابعد كوكب عن الشمس وإجابة سؤال الحلقة 19 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.