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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات ikea qatar ايكيا قطر على الأثاث المنزلي وأدوات المطبخ في المقال التالي
تخفيضات ikea qatar قطر، متجر ايكيا من أهم المتاجر التي حققت نجاح كبير في دولة قطر العربية، والسر في نجاح متاجر ايكيا في أي دولة بالوطن العربي هو أنها تقدم جميع السلع والمنتجات التي يحتاج لها كل منزل، ولذلك تكون تجربة التسوق بها ممتعة جداً، فيمكن لأي أسرة قضاء يوم ممتع بمتجرها، كما أن متاجرها تضم مطعم كبير يقدم أشهي المأكولات لجعل تجربة التسوق أكثر متعة وراحة.
تخفيضات ikea qatar قطر
شركة ikea تساعد كل سيدة منزل في الحصول على ما تريد، حيث كما يقال سوف فيها ما تريده من الأبرة إلى الصاروخ، سواء كانت تريد تجديد منزلها وشراء أثاث أو تريد شراء أكسسورات منزل أنيقة، أو مفروشات، أدوات مطبخ ذات جودة عالية وغيرها، وخلال هذه الفترة يقدم فرع ايكيا بقطر تخفيضات وعروض مميزة على العديد من المنتجات والأدوات المنزلية التي تبحث عنها كل سيدة منزل.
عروض ايكيا على أدوات المطبخ
تقدم أيكيا أدوات مطبخ ذات تصميم أنيق وجودة عالية، كما أنها تهتم بالمواد التي تصنع منها الأواني من الأدوات المستخدمة في الطعام في أن تكون أمنة ، ولذلك تقبل كل سيدة على شراء ما تحتاج له من أدوات من ايكيا، وتعد هذه الفترة من أفضل الفترات التي يمكن الشراء فيها من ايكيا لأنها تقدم عروض رائعة.
- طقم أواني مصنوع من الاستيل، مكون من 4 قطع متنوعة، بسعر 329 ريال قطري بدلاً من 369.
- طقم ملاعق شوك وسكاكين وبعض الأدوات الأخرى المستخدمة لتناول الطعام، مكون من 65 قطعة، مصنوع من الأستيل، بسعر 199 ريال قطري بدلاً من 249.
- عدد 2 مقلاة لقلي الطعام ذات جودة عالية، باللون الأسود، بسعر 29 ريال قطري بدلاً من 35.
- صينية بأرجل لتناول الطعام بالسرير باللون الأبيض، بسعر 29 ريال قطري بدلاً من 39.
عروض وتخفيضات أيكيا على الأثاث المنزلي
من الأمور الصعبة أن تجد أثاث يجمع بين الجودة والأناقة والأسعار المناسبة ولكن شركة ikea حققت هذه المعادلة ببساطة، يمكن لك تجديد أثاث منزلك من خلالها بأحدث وأرقي الموديلات وبدون القلق من الجودة وبدون تكلفة باهظة، كما أنها تقدم خصومات مميزة.
- يمكن شراء أريكة أنيقة وعصرية، باللون الرمادي الغامق أو اللون الأخضر الفاتح، تسع فردين، بسعر 1.775 ريال قطري بدلاً من سعر 1.900 ريال قطري.
- طاولة مميزة لتناول الطعام مصنوعة الخشب باللون البني، مقاس 235×100 سم، بسعر 1.695 ريال قطري بدلاً من سعر 1.995 ريال.
- سرير لغرفة نوم الأطفال مكون من طابقين مناسب جداً للمساحات الصغيرة، باللون الأبيض، مصنوع من خشب صنوبر، مقاس 90×200 سم، بسعر 795 ريال قطري بدلاً من 895.
- مقعد بذراعين، باللون الأخضر الفاتح أو باللون الرمادي الغامق، يمكن الحصول عليه بسعر 1.470 ريال قطري بدلاً من سعر 1.495 ريال قطري.
- خزانة للملابس ببابين وعدد 2 رف، باللون الأبيض، تتميز ببساطة التصميم، تصلح للمساحات الصغيرة، مقاس 70x25x70 سم، بسعر 275 ريال قطري بدلاً من 325 ريال.
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