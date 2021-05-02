نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو أبعد كوكب عن الشمس ؟ | إليك إجابة سؤال مسابقة مهيب ورزان في رمضان اليوم وأرقام الاشتراك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو أبعد كوكب عن الشمس ؟ كان هذا سؤال حلقة اليوم 19 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان، التي تعتبر من أبرز المسابقات الرمضانية التي تُعرض هذا العام على قناة إم بي سي مصر MBC Misr، ويشارك فيها الملايين من مصر والمغرب للفوز بـ 100 ألف جنيه مصري يوميًا، ويأتي برنامج مهيب ورزان ضمن البرامج الترفيهية التي تذاع حاليًا على التليفزيون خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعرض البرنامج سؤالًا مختلفًا في كل حلقة من حلقاته على الجماهير والتجول في شوارع ونواحي مصر المختلفة، وفي هذا المقال نجيب على سؤال أبعد كوكب في المجموعة الشمسية.

ما هو أبعد كوكب عن الشمس ؟

يعتبر أبعد كوكب عن الشمس هو كوكب نبتون والذي يقع في الترتيب الثامن من كواكب المجموعة الشمسية، وذلك بمسافة 4.5 مليار كيلو متر بينه وبين كوكب الشمس، بفارق ثلاثون مرة عن كوكب الأرض، كما يتعرض كوكب نبتون لـ 9% فقط من ضوء الشمس مقارنة بينه وبين كوكب الأرض، لذا فهو يعتبر من أكثر كواكب المجموعة الشمسية ظلمة وبرودة، إضافة إلى ذلك لا يمكن رؤية كوكب نبتون بالعين المجردة، فيما يكتمل دوران هذا الكوكب حول الشمس في مداره كل 165 عامًا، حيث يدور كوكب نبتون حول محوره دورة كاملة كل 16.11 ساعة فقط.

مسابقة مهيب ورزان في رمضان

يقدم برنامج مهيب ورزان في رمضان أيضًا العديد من المساهمات الخيرية لأدوار الأيتام من خلال إستضافة أحد الممثلين في البرنامج بشكل يومي، وبعد ذلك يُعرض سؤال الحلقة على الشاشة لتمكين المشاهدين من فرصة الفوز بـ 100 ألف جنيه، والتي نال من خلالها شهرة واسعة في مصر والوطن العربي.

أرقام الاشتراك في مسابقة مهيب وزران اليوم

يمكن لكل مشاهد ومتابع لبرنامج مهيب ورزان في رمضان الاشتراك في المسابقة من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الإجابة الصحيحة لسؤال حلقة اليوم، وذلك عبر رقم 95451 بدولة مصر، أما الاشتراك من دولة المغرب فعن طريق إرسال رسالة هاتفية من خلال رقم 9229، لنيل فرصة الفوز بالجائزة.

موعد عرض مسابقة مهيب ورزان في رمضان

يُعرض برنامج مهيب ورزان في رمضان بشكل يومي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً على قناة إم بي سي مصر MBC Misr، ويمكنكم متابعة المسابقة يوميًا من خلال التردد التالي للقناة: