نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كتالوج عروض مكتبة جرير للجوالات واللاب توب حتي 10 مايو 2021 وخصومات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كتالوج عروض مكتبة جرير ، تعتبر مكتبة جرير بالسعودية واحدة من أفضل الشركات في تقديم خدمة تسوق مميزة لشراء الأدوات المكتبية والدراسية ولعب الأطفال والوسائل التعليمية والكتب باللغتين العربية والإنجليزية، كما تقدم مكتبة جرير مواد الفنون والحرف والهواتف المحمولة وملحقاتها وأجهزة اللاب توب والشاشات الذكية وغيرها من الأدوات الإلكترونية، وعملاً علي تيسير عملية التسوق للعملاء فقد قامت مكتبة جرير بالعمل من خلال الأنترنت وعبر الصفحة الرسمية للمكتبة وتقديم كافة المنتجات من خلالها بالإضافة الي عروض وخصومات حصرية حال شرائك أونلاين.

كتالوج عروض مكتبة جرير للجوالات

تقدم عروض مكتبة جرير في كتالوج العروض الترويجية لهذا الأسبوع وحتي 10 مايو 2021 خصومات حصرية علي الجوالات وأهمها خصم علي جوال أيفون IPhone 12 pro max، 256 جيجا وبسعر 5399 ريال سعودي بدلاً من 5699 ريال ويمكنك تقسيطه لمدة 36 شهر بقسط شهري وقدره 250 ريال عبر خدمة تقسيط مكتبة جرير، بالإضافة الي عروض جوالات شاومي Xiaomi Poco X3 NFC ، وخصومات علي جوالات سامسونج وهواوي ولينوفو واوبو وجميعها خاضع لإمكانية التقسيط حتي 36 شهر.

عروض مكتبة جرير السعودية جوالات وساعات ذكية

كما تشمل عروض جرير للجوالات علي خصومات علي أسعار الساعات الذكية مثل ساعات ابل series 6 و series 6 بالشريحة الإلكترونية، وساعة fitbit sense الذكية مقاومة للماء وبسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1559 ريال، والخصم علي ساعات هواوي watch fit و watch GT 2 pro ويمكنك تقسيط مشترياتك من الساعات الذكية لمدة 36 شهر وبأقساط شهرية ميسرة تتراوح بين 18 ريال و100 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير علي اللاب توب 2021

تشمل العروض الترويجية لمكتبة جرير بعروض الإجازة علي خصومات علي أسعار اللاب توب مثل عروض خصم علي لاب توب هواوي matebook والحصول علي هدية مجانية تتكون من ماوس كمبيوتر وحقيبة ظهر وكل ذلك بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من 3599 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط حتي 36 شهر بالإضافة الي عرض عند شرائك مايكروسوفت 365 مع الجهاز الجديد 12 شهر + 3 أشهر إضافية بسعر 519 ريال سعودي.