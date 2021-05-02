نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية اليوم ولمدة 3 أيام عروض الطازج بخصومات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية اليوم ، تعتبر هايبر بنده وبنده من أفضل المتاجر في المملكة العربية السعودية في تقديم المنتجات الغذائية والمعلبات والفواكه والخضار الطازجة وغيرها، ونظراً لاشتهار شركة هايبر بنده بتقديمها لمنتجات عالية الجودة وبأفضل الأسعار فتوسعت فروعها لتصل الي معظم البلدان العربية، وتتميز بتقديم عروض بنده الأسبوعية بخصومات تصل لأكثر من 60% علي المنتجات المشمولة بالعرض بالإضافة الي عروض الطازج والتي تبدأ من يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة 3 أيام.

عروض بنده السعودية اليوم حتي 4 مايو 2021

تقدم عروض بنده اليوم ولمدة ثلاث أيام إبتداء من يوم 2 مايو 2021 والموافق 20 رمضان 1442 وحتي 4 مايو 2021 علي المنتجات الطازجة، وتسري تلك العروض حتي أنتهاء الكمية ومن أمثلة تلك الخصومات، خبز التورتيلا إم إف للحبة بسعر 4.95 ريال لحجم 260 جم أو بسعر 7.95 ريال سعودي لحجم 320 جم، ويمكنك إستخدام خبز التورتيلا في عمل ساندويتشات الشاورما اللذيذة أو لفائف اللحم/ الفراخ أو يمكنك الإكتفاء بإضافة الجبن والخضار لتحصلي علي وجبة شهية وخفيفة.

عروض بنده علي الفواكه واللحوم الطازجة

كما تشمل عروض بنده السعودية علي خصم علي البرتقال العصير مصري والذي يصال الي 1.95 ريال سعودي، ويتميز البرتقال المصري باحتوائه علي ألياف وسوائل كثيرة مما يسهل عمله كعصائر مليئة بفيتامين سي المفيد للجسم لاحتوائه علي مضادات الأكسدة، كما تتضمن العروض خصم علي أسعار البطاطس محلي لعدد 2 كيس بوزن 1.7 كيلو وبسعر 1.50 ريال سعودي ويمكنك إستخدامها في صنع البطاطس المقلية أو البطاطس المحشية باللحم المفروم أو أي وصفة تحبينها.

وتشمل عروض بنده خصم علي جبنة دوبل كريم أو فيتا أو براميلي أو إسطنبولي ماك وبسعر 10.95 ريال للكيلو، وخصم علي كيلو لحم عجل مفروم طازج وبسعر 43.95 ريال سعودي.