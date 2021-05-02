تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على عربة طعام ومشروبات متنقلة، عربات الطعام والشراب المتنقلة هي عربات تنتقل من مكان لآخر مزودة بأدوات الطهي، حيث يحتوي بعض هذه العربات على مطابخ لطهي هذه الأطعمة مثل: عربات الكبدة و الهامبورجر والوجبات السريعة، وتشبه هذه العربات إلى حد كبير المطعم ولكنه متنقل، وقد لاقت هذه العربات إعجاب العديد من المقبلين عليها وذلك لما تقدمه من مأكولات ومشروبات شهية ولذيذة، وقد كان الانتشار الأول لهذه العربات في الولايات المتحدة في الثمانينات.

الأوراق المطلوبة للحصول على عربة طعام متنقلة

أصبحت العربات المتنقلة لبيع الطعام والشراب مصدر رزق لكثير من الشباب الباحثين عن العمل، لذا نقدم لكم قائمة بالأوراق المطلوبة للحصول عليها:

صورة البطاقة القومية لصاحب الطلب على أن تكون سارية الصلاحية.

اسم صاحب الطلب واللقب والجنسية ومحل الإقامة والمساحة المرغوب فيها.

تصريح ساري للمركبة من قسم المرور.

صحيفة الحالة الجنائية ل 3 شهور سابقة.

شهادة الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء.

شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

شهادة صحية لصاحب الطلب.

شروط الحصول على عربة طعام متنقلة

أن يكون المتقدم للطلب مصري الجنسية، ومن أبناء المحافظة المقدم لديها.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

ألا يكون قد حكم على صاحب الطلب في جرائم مخلة بالشرف أو جريمة جنائية.

أن تكون عربة الطعام مجهزة جيداً لذلك، ومتوافر بها الشروط الصحية.

مراعاة تواجد مسافة 300 متر على الأقل بين كل عربة والأخرى على نفس الرصيف.

وضع قائمة بالمأكولات والمشروبات التي تقدمها العربة وكذلك الأسعار لكل نوع.

عدم تغيير النشاط الذي رخصته الجهات المختصة إلا بعد موافقة الجهة الإدارية.

وجود مصدر جيد للكهرباء لتشغيل الأجهزة داخل العربة.

ومن الجدير بالذكر أن رسوم ترخيص العربات المتنقلة لا تتخطى 5 آلاف جنيه يتم تجديدها سنوياً.