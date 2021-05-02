نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم للعشر الأواخر من رمضان وخصومات بدءا من 26% ووصولا إلى 56% على مختلف الأغذية والحلويات والتسالي في المقال التالي
عروض العثيم للعشر الأواخر من رمضان، ينتظر العديد من مواطني المملكة العربية السعودية العروض المقدمة من أسواق عبد الله العثيم، حيث أن هذه العروض ترويجية تتوفر طوال شهر رمضان الكريم وهذه العروض من أسواق عبدالله العثيم تتمثل في المعلبات والسلع الغذائية والمشروبات الغذائية والعديد من أنواع اللحوم المختلفة، وفي الآتي سنذكر لكم عروض العثيم وبالتفصيل.
عروض العثيم الاسبوعية
في هذا الشهر الكريم قام متجر العثيم بتقديم أفضل العروض التي توفر للمواطنين أموالهم، حيث أنها وضعت خصومات عالية على السلع الغذائية والتي منها الحليب والمربى والقشطة والتونة واللحوم والحلويات على سبيل المثال الكعك والمعمول والبيتي فور.
عروض العثيم اليوم الاثنين
كما أن متجر عبدالله العثيم يقوم بتقديم أفضل العروض على الفاكهة والخضار كالليمون والحبحب والفراولة والملفوف والبرتقال وغير ذلك. يمكنك عزيزي القارئ أن تستمتع بعروض متجر عبد الله العثيم أون لاين، أي يمكنك شراء كل ما ترغب به من خلال تطبيق العثيم وسوف تأتي إليك كافة طلباتك أمام منزلك.
العثيم العروض الترويجية على المنتجات الغذائية
- تخفيضات العثيم بسكويت شاي وصل سعره إلى 12.95 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 17.50 ريال سعودي، بينما سعر نشاء الرياض وصل إلى 10.25 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 13.70 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم عجينة السنبلة سبرنج رول 160 جم، عجينة بيف بيستري السنبلة 400 جم وصل سعره إلى 3.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين لقمة القاضي من ألذ أنواع الحلويات التي يجب إحضارها في شهر رمضان الكريم فهي تمد الجسم بطاقة تجعله قادراً على الصيام طوال النهار وصل سعره في متجر العثيم إلى 4.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9.25 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم سمن فارم 800 جم من أفضل أنواع السمن على الإطلاق ويمكن استخدامه في قلي الأكلات المختلفة، ووصل سعره داخل هايبر العثيم إلى 26.96 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 41.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم كريم دريم ويب مزينة 144×2 ج وصل سعره داخل العرض إلى 14.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 20.70 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم كريم كاراميل جرينز فانيليا بحجم 12× 17 جم وصل سعره إلى داخل العرض إلى 26.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 38.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب شوربة شوفان كويكر بسعة حجم 500 جم وصل سعره إلى 5.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 10.50 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم أرز أبو كاس مزة بسمتي بسعة حجم “10 كجم” وصل سعره إلى 52.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 83.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده الطماطم منخفضة السعرات الحرارية كما أنها مصدر عالي بالألياف الغذائية والمياه ولذلك فهي من الخضروات التي تخفض من الوزن، ووصل سعرها داخل متجر العثيم إلى 3.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم البصل يمتلك الكثير من الفوائد والتي منها أنه يعزز من صحة الجهاز الهضمي كما أنه يقي من أمراض القلب والشرايين ووصل سعره إلى 1.94 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه أرز مزة بسمتي هندي 5 كيلو وصل سعره داخل العثيم إلى 38.50 ريال سعودي.
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