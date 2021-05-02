نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث اسعار الجوالات في جرير وتخفيضات وخصومات كبيرة حتى 28% على العديد من أنواع الهواتف الذكية في المقال التالي
أحدث اسعار الجوالات في جرير، jarir bookstore مكتبة جرير من المتاجر التي تمتلك شهرة كبيرة جداً في السعودية لما يقدمه من منتجات جيدة، فالمنتجات المقدمة من مكتبات جرير عديدة جداً ومنها هواتف المحمول والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المختلفة، ولذلك نحن الآن سنحاول بقدر الإمكان أن نقدم أبرز وأفضل العروض التي قدمها جرير لمواطني المملكة العربية السعودية.
عروض مكتبة جرير للجوالات
مكتبات جرير توفر لكم أفضل العروض على مختلف المنتجات والتي منها شاشات التلفزيون والتي سنقدمها لكم في هذا المقال وبأرخص الأسعار ومنها تلفزيون ونسا وتلفزيون سوني الذكي وتلفزيون إل أي دي وغير ذلك.
أما بالنسبة لهواتف المحمول فتقدم مكتبات جرير عروضاً على هواتف الآيفون والأندرويد مثل شاومي وسامسونج وفيفو وريلمي وموتورولا وأي نوع هاتف ترغبون بشرائه سوف تجدونه داخل مكتبة جرير السعودية.
تخفيضات جرير على الهواتف المحمولة
- عروض الجوالات في جرير هاتف موتورولا والذي يتميز بذاكرة بسعة حجم “128 جيجابايت” جي 30، ووصل سعره داخل متجر جرير إلى 799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات هاتف شاومي ريدمي نوت 9 ويتميز بذاكرة بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأسود المظلم وصل سعره إلى 979 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا بسعة حجم “512 جيجابايت” وصل سعره داخل العرض إلى 5099 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5499 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات هاتف سامسونج جالكسي اس 21 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الفضي من الهواتف التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة حيث أن الهاتف يأتي بأبعاد 163.6×75.3×8.9 ملم مع وزن 192 جرام ووصل سعره إلى 3899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3999 ريال سعودي.
- سامسونج s20 الترا جرير وهاتف سامسونج جالكسي اس 20 بلس بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأحمر يتميز بأنه يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G ووصل سعره إلى 3499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4159 ريال سعودي.
- s20 ultra جرير وهاتف سامسونج جالكسي اس 20 اف أي بسعة حجم “128 جيجابايت” يتميز بأنه مصنوع من مادة البلاستيك والشاشة تأتي بشكل الثقب الـ Infinity O من نوع TFT LCD، ووصل سعره في مكتبة جرير إلى 2249 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2999 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة حجم “258 جيجابايت” ويتوفر بألوان عديدة ومنها البرونزي والأسود والأبيض ووصل سعره إلى 3799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5149 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون البرونزي 5 جي، وصل سعره إلى 2899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3999 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير تيو جامز بسعة حجم “256 جيجابايت” وصل سعره إلى 2999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3499 ريال سعودي.
- اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير هاتف هواوي بي 40 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأسود الجيل الخامس 5جي وصل سعره إلى 2999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3829 ريال سعودي.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث اسعار الجوالات في جرير وتخفيضات وخصومات كبيرة حتى 28% على العديد من أنواع الهواتف الذكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.