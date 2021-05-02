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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تلوين البيض في شم النسيم خطوة بخطوة بالألوان الطبيعية والصحية في المقال التالي
طريقة تلوين البيض , شم النسيم لن يكتمل إلا بتلوين البيض، وهي من الأمور الجميلة التي تدخل على الأطفال مشاعر البهجة والسرور، ولكن للأسف هذا الأمر مقلق للكثير من الأمهات، لأنها تخشى من استخدام الألوان الصناعية، أو ألوان غير صحية، ومغشوشة، ولهذا سنقدم لكم اليوم في خلال هذا المقال طرق تلوين البيض في البيت بطريقة طبيعية بخطوات بسيطة، يمكن جعل الأطفال يشعرون بالسعادة والفرح أثناء تلوين البيض ضد الإضرار بصحتهم.
طريقة تلوين البيض
يمكن تلوين البيض باستخدام الألوان المائية، ولكن الأفضل استخدام المواد الطبيعية التي تساعد في تغيير لون البيض بدون الإضرار بالصحة، وفي كل الطرق التي سنقدمها لكم يجب أن يكون البيض مسلوق في البداية، وتلك هي طريقة تلوين البيض في شم النسيم بالمكونات الطبيعية:-
- للحصول على اللون الأصفر: احضري وعاء عميق به كوب من الماء + ملعقتان كبيرتان من الكركم.
- وللحصول على اللون الأحمر: ضعي كوب من الماء + كوب من قشر البصل الأحمر.
- للحصول على اللون الأزرق :- سيتم استخدام كوب من ورق الملفوف الأحمر مع كوب من الماء في حال استخدام البيض الأبيض، وفي حال استخدام البيض البني ستحصلين على اللون الأخضر.
- يتم استخدام كوب من الشمندر مع كوب من الماء للحصول على اللون الزهري للبيض الأبيض أو اللون الكستنائي للبيض البني.
- للحصول على اللون الأرجواني:- يتم استخدام كيس من الشاي الأسود + كوب من الماء.
- للحصول على اللون الأخضر:- يتم نقع البيض والقيام بسلقه مع أوراق السبانخ والبقدونس.
- للحصول على لون برتقالي:- يتم وضع كوب من قشر البصل الأصفر + كوب من الماء.
طريقة استخدام ألوان الطعام الطبيعية في تلوين البيض
يمكن استخدام ألوان الطعام الطبيعية في تلوين البيض أثناء القيام بسلقه، ويفضل في تلك الحالة استخدام البيض الأبيض حتى يتم الحصول على لون البيض بسرعة:-
- ضعي نقطتين لون الطعام + نصف كوب من الماء +ملعقة صغيرة من الخل.
- ارفعي الوعاء على النار حتى يصبح البيض مسلوقًا ويأخذ اللون المناسب.
- اتركي البيض منقوعًا حتى يأخذ اللون المناسب، ويصبح بارد تمامًا.
- بعد تلوين البيض بشكل نهائي يمكن استخدام الفرشاة والألوان رسم الورود والفراشات، أو أي رسومات أخرى يحبها الأطفال.
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