شوف عروض الخير على فورد اكسبديشن 2021 بأقساط مريحة وبدون مقدم من الناغي للسيارات

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عمر شويل - جدة عروض الخير رمضان 1442 على فورد اكسبديشن 2021 بأقساط مريحة وبدون دفعة أولى من الناغي للسيارات، نختم اليوم سلسلة عروض فورد الناغي والتي بدأت مع بداية شهر رمضان وتستمر حتى منتصف الشهر الميلادي الجاري، وتضمن العرض الأخير الذي وفرته الشركة سيارات اكسبديشن موديل 2021 لمن يبحث عن سيارة عائلية مليئة بالمزايا والتجهيزات المتطورة، ولعل هذا الوقت المناسب للشراء مع تقديم شركة الناغي للسيارات عروض الخير لشهر رمضان 1442، حيث أن ذلك العرض يتيح لك فرصة الحصول على السيارة بضمان الناغي فورد للسيارات، وذلك بدون الحاجة إلى دفع دفعة أولى بالاضافة إلى قسط شهري مريح للغاية.

عروض الخير فورد اكسبديشن 2021 من الناغي للسيارات

تقدم شركة فورد الناغي للسيارات عروض عديدة على سيارات فورد موديلات 2020 و2021، تلك العروض تشمل سيارة فورد اكسبديشن 2021 العائلية المميزة فئة XLT مع عروض على بقية موديلات فورد ولكن إصدار 2020، عرض اليوم من الناغي يبدأ بقسط 2559 ريال سعودي شهرياً شامل الضريبة، ويشمل العرض الحصول على السيارة بدون دفعة أول بالإضافة إلى صيانة مجانية لمدة ثلاثة سنوات أو 60 ألف كيلو متر، وضمان شركة فورد الناغي للسيارات لمدة خمس سنوات أو 100 ألف كيلو متر، والجدير بالذكر أن عرض الخير لشهر رمضان الكريم من الناغي فورد مستمر حتى 12 من مايو الجاري.

مزايا فورد اكسبديشن2021 فئة XLT

تتوفر سيارات فورد اكسبديشن موديل2021 فئة XLT بألوان متعددة في عروض فورد الناغي لشهر رمضان الجاري،وهي غنية عن التعريف وتأتي بحجم عائلي مع إمكانيات ومواصفات رياضية لتعدد الاستخدامات، السيارة مزودة بماكينة 6 أسطوانات سعة 3.5 لتر 3500cc تمنحك قوة 375 حصان، تتميز بحساسات خلفية و6 وسائد هوائية، قير السيارة أوتوماتيك بنظام دفع خلفي ويمكنك الحصول عليها فوراً بقسط شهري 2559 ريال.

تتميز فورد اكسبديشن XLT 2021 بتصميم أكثر من رائع من الجهة الأمامية، بالاضافة إلى شبكة أمامية من الكروم مع علامة FORD المميزة، الإضاءات الأمامية وكشافات الضباب بالكامل LED بالإضافة إلى الإشارات المتحركة، كما أن السيارة مزودة بتطعيمات كروم على مقابض السيارات وعلى شنطة السيارة، كما تتميز بإضاءات خلفية بالكامل LED ومرآة كهربائية جانبية بها خاصية الطي.

فورد إكسبديشن XLT 2021 من الداخل

تتميز فورد اكسبديشن XLT 2021 من الداخل بمقاعد جلدية فاخرة سوداء اللون أو باللون البيج، المقاعد الأمامية مزدوجة وتحتوي على مساند للرأس وهذا يميز فئة XLT بالإضافة إلى حاملات أكواب وأماكن ممتازة للتخزين، ومساحة رائعة للشنطة ويمكنك التحكم في مقاعد الصف الأخير بسهولة، مع مقود مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في مثبت السرعة وعداد الرحلات والنظام الصوتي، السيارة مزودة بشاشة وسطية تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.