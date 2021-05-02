نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهيب ورزان في رمضان سؤال اليوم ما هو أبعد كوكب عن الشمس في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك تساؤلات كثيرة من متابعي برنامج مهيب ورزان حول سؤال ما هو أبعد كوكب عن الشمس، الذي تم طرحه مؤخرا علي شاشة أم بي سي مصر في شهر رمضان المبارك، ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الفائزين في الاسئلة السابقة مما جعل الناس يبحثون عن أسئلة البرنامج عبر محركات البحث ونحن بدورنا في موقع ثقفني سوف نخبركم عن حل هذا السؤال الذي كثر البحث عنه في هذه الساعات.

مهيب ورزان في رمضان سؤال اليوم

أحيانًا يرغب الكثير من الناس في المشاركة في مسابقة مهيب ورزان الرمضانية ، وقد أصبح ذلك ممكنًا الآن من خلال معرفة إجابة السؤال ما هو أبعد كوكب عن الشمس وإرسال رقم الإجابة الصحيح في رسالة قصيرة إلى 95451 من أي رقم جوال في مصر والرقم 9229 من أي رقم جوال في المغرب

ما هو أبعد كوكب عن الشمس

سؤال ما هو أبعد كوكب عن الشمس هو السؤال الذي يبحث عنه الكثير من متابعي برنامج مهبل ورزان، ومن الجدير بالذكر أنه أكد علماء الفلك في مصر والعالم العربي أن الإجابة على السؤال عن أي كوكب هو الأبعد عن الشمس هو كوكب نبتون ، الذي يبعد حوالي 4،495.06 مليون كيلومتر عن قرص الشمس ويدور كل 165 سنة. هناك وقت يدور فيه هذا الكوكب حول محوره كل 16 ساعة أو نحو ذلك ، وفقًا للحسابات الفلكية.

من المعتاد أن يعلن مهيب ورزان سؤالاً جديداً في نهاية كل حلقة في رمضان ، وكان موضوع الحلقة التاسعة عشر يتعلق بالفضاء والكواكب والنظام الشمسي وتم منحهم جائزة نقدية تقدر بحوالي 100،000 جنيه إسترليني. من أجاب بشكل صحيح.

وبما أننا اوفينا في عرض أجابة هذا السؤال عليكم فنحن ننتظر منكم عرض المزيد من الاسئلة والتي نعمل جاهدين في موقع ثقفني بحل جميع الاسئلة التي ترد منكم، أترك لنا تعليق بسؤالك وسوف يتم الاجابة عليه في أسرع وقت ممكن.