نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى خصومات جوالات مكتبة جرير وعروض لايمكن تفويتها في الأسبوع الأول من مايو وبمناسبة قرب عيد الفطر المبارك في المقال التالي
أقوى خصومات جوالات مكتبة جرير، مكتبات جرير jarir bookstore مكتبة جرير قامت بتقديم أفضل العروض على الجوالات تصل إلى 70%، وذلك من أجل أن يستطيع المواطنين بشراء أي نوع هاتف يرغبون به ولكي يستفيدوا بأفضل هذه الخصومات، حيث أن مكتبات جرير يوفر للمواطنين العديد من أنواع الهواتف والتي منها أبل وهواوي وسامسونج وهواتف أوبو ولينوفو وغير ذلك من الهواتف الذكية.
عروض الجوالات في جرير
تقدم لكم مكتبات جرير أحدث العروض على أنواع الهواتف المختلفة وأيضاً يقدم عروضاً تصل إلى 60% على أجهزة اللاب توب الحديثة وهذه الأسعار تتناسب مع فئات المجتمع السعودي، فمتجر مكتبة جرير قدم أفضل الخصومات على جميع أجهزة الآيباد وأجهزة ميت بوك اكس برو؛ وفي الآتي سنذكر لكم أفضل العروض المقدمة على منتجات مكتبة جرير.
عروض جرير للجوالات
- عروض جوالات جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 21 بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأسود والأرجواني وصل سعره داخل عرض جرير إلى 3999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4199 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات هاتف سامسونج جالكسي اس 21 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأرجواني وصل سعره بعد العرض إلى 3799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3999 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأبيض وصل سعره داخل العرض إلى 3899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5149 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا ويتميز بذاكرة بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 3899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5149 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 20 بلس ويتميز بذاكرة بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الرمادي الكوزميك وصل سعره إلى 2599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4159 ريال سعودي.
- عرض جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 21 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الفضي الفانتوم وصل سعره داخل العرض إلى 3799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3999 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 21 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره داخل عرض جرير إلى 3799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3999 ريال سعودي.
- سامسونج s20 الترا جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 20 بلس بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره داخل عرض جرير إلى 2599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4159 ريال سعودي.
- s20 ultra جرير سامسونج جالكسي أي 20 بلس بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 2599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4159 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير للجوالات هاتف سامسونج جالكسي اس 20 الترا بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأبيض وصل سعره إلى 3399 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5039 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين هاتف سامسونج جالكسي اس 20 اف آي بسعة حجم “128 جيجابايت” وصل سعره داخل العرض إلى 2249 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2999 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي واسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير هواوي ميت 30 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأسود الجيل الرابع 4 جي وصل سعره إلى 2099 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3939 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى خصومات جوالات مكتبة جرير وعروض لايمكن تفويتها في الأسبوع الأول من مايو وبمناسبة قرب عيد الفطر المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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