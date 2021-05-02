شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات من 30 ل 60% لمدة 5 أيام

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عروض اكسترا الأسبوعية في السعودية، اكسترا من ضمن المتاجر التي لها باع طويل في المملكة العربية السعودية، كما أنه من المتاجر التي تمتلك شهرة بين المواطنين لما يقدمه من عروض ومنتجات جيدة وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل العروض المقدمة من متجر اكسترا. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات موقع اكسترا 2021م: تخفيضات اكسترا أوبو إيه 15، 4 جي بسعة حجم “32 جيجا بايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 449 ريال سعودي.

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أبو أيه 15، 4 جي بسعة حجم “32 جيجا بايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 449 ريال سعودي.

لينوفو كيه 12 نوت، بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأخضر وصل سعرها إلى 569 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 899 ريال سعودي.

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عروض اكسترا اليوم هاتف نوكيا 3.4 بسعة حجم “64 جيجا بايت” باللون البنفسجي وصل سعرها إلى 499 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 575 ريال سعودي.

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