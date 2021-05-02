شوف عروض بنده اليوم تصل ل 60% أقوى عروض السعودية اليوم

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عروض بنده الأسبوعية في السعودية، يمتلك بنده العديد من المنتجات والتي منها الخضروات والفواكه والدواجن والأسماك واللحوم وكل شيء يحتاج المنزل إليه، والعروض المقدمة من الهايبر تذهل الجميع من روعتها حيث أنها تصل إلى 50%، ودعنا عزيزي القارئ أن نذكر لك العروض المقدمة من هايبر بنده. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على زيتون شرائح أليسا، زيتون أخضر وصل سعره إلى 12.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 20.95 ريال سعودي.

زيتون أساسي أسباني وصل سعره إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 16.50 ريال سعودي.

مخلل خضار مشكل طيبة وصل سعره إلى 4.95 ريال سعودي.

مربى التوت، الفراولة، المشمش الطبيعي شهد وصل سعره إلى 13.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 21.95 ريال سعودي.

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زيتون أسود، أخضر كوبوليفا وصل سعره إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 18.75 ريال سعودي.

مكعبات جبنة سلطة دانماركي بالزيت، الزيتون وصل سعره إلى 29.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 46.95 ريال سعودي.

قشطة طازجة بدر وصل سعرها إلى 11.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 22.95 ريال سعودي.

لبنة تركية بينار وصل سعره إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 32.95 ريال سعودي.

جبن كريم دوبل كريم هنغاري وصل سعره إلى 14.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 22.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم تصل ل 60% أقوى عروض السعودية اليوم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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