شوف عروض اكسترا جوالات وعروض العيد على اكسسوارات الجوال في extra

تُقدم اكسترا السعودية تخفيضات الجوالات وأيضًا عروض اكسترا اكسسوارات الجوال وذلك لفترة محدودة في نشرة عروض العيد تحت شعار فرحتكم اكسترا، وهناك عروض حصرية في موقع اكسترا تجدون فيها أقوى الخصومات، وأيضًا هناك خدمة التقسيط ومميزات أكثر يُمكنك التمتع بها عند شراؤك للجوالات، الإلكترونيات، أجهزة المنزل وكافة مستلزماته من اكسترا extra، والتي تقدمها بأفضل الأسعار.

عروض اكسترا جوالات

عروض الجوالات في اكسترا تتضمن تخفيضات جوالات ابل بأحدث إصدارتها، وذلك بأقوى الخصومات، فنجد جوال ايفون 12 برو ماكس، ايفون 12 برو، ايفون 12، ايفون 12 ميني، ايفون 11، وكل هذه الجوالات تتوافر بذاكرات داخلية بدءًا من 128 جيجابايت وحتى 512 جيجابايت؛ حتى تتمكن من اختيارها حسب حاجتك لمساحة الذاكرة الداخلية.

جوال ايفون 12 برو ماكس، سعة 256 جيجابايت، بسعر 5399 ريال سعودي بدلًا من 5699 ريال سعودي.

جوال ايفون 12 برو، سعة 128 جيجابايت، بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 4699 ريال سعودي.

عروض اكسترا اكسسوارات الجوال

تُقدم اكسترا السعودية في نشرة عروض العيد اكسسوارات الجوال من ماركات عالمية مثل ابل، هواوي، سامسونج، فيوجد الشاحن المتنقل بأسعار رائعة، ويُستخدم الشاحن المتنقل على النحو التالي، حيث يتم شحن هذا الشاحن أولًا ثم استخدامه في شحن الجوال عند الحاجة إليه كعند الخروج من المنزل أو السفر أو في حالات إنقطاع التيار الكهربائي، وهناك مجموعة من الشواحن المتنقلة التي تتميز بخصائص إضافية مثل خاصية دعم الشحن السريع، التي تجعل الجوال يشحن بطاريته في مدة أقل بكثير من التي يستغرقها الشحن العادي، وهذه الخاصية تتطلب جوال ذو مخرج USB من النوع Type C، وإليكم أبرز عروض اكسسوارات الجوال في extra.

شاحن power bank من سامسونج، 10000 مل امبير، بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 138 ريال سعودي.

شاحن جوي لوكس 10000 مل امبير، بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 219 ريال سعودي.

تخفيضات extra اليوم

إليكم أقوى تخفيضات extra على السماعات اللاسلكية، سماعات الرأس، سماعات هواوي freebuds التي بها تقنية إلغاء الضوضاء للتمتع بصوت نقي، وعلى الرغم من ذلك يُمكنك سماع الأخرين والتواصل معهم بسهولة عند ارتدائك لها وذلك من خلال الضغط قليلًا على السماعة، كذلك يُمكنك استخدامها لفترة طويلة تصل إلى 10 ساعات، وبها خاصية الشحن السريع.