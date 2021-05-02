نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت السعودية للجوالات اوفر عروض حتى 8 مايو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت السعودية للجوالات عروض العيد، لكل عشاق الهواتف الذكية يقدم لولو هايبر ماركت Lulu Hypermarket اوفر عروض الجوالات الذكية التي تتعدد في المواصفات والإمكانيات التقنية والتي تتحدد ضمن الفئة السعرية المتوسطة والممتازة من حيث الجودة والكفاءة في الأداء، ويقدم لولو السعودية أقوى التخفيضات والخصومات على أسعار مجموعة كبيرة ومتنوعة من الجوالات بمختلف الماركات العالمية، والتي حازت على إعجاب الملايين من المستخدمين وتمكنت من إثبات مكانتها التقنية في عالم الجوالات، وتبدأ العروض 28 أبريل 2021 وتنتهي 8 مايو 2021 المقبل أو حتى نفاذ الكمية وإليكم افضل واوفر عروض.

عروض لولو ماركت السعودية للجوالات

يهتم لولو هايبر ماركت السعودية بتقديم أفضل عروض أجهزة ابل ايفون المتطورة والحديثة، والتي تتمتع بإمكانيات مذهلة ودقة ووضوح ونقاء مثالي فيما يتعلق بالكاميرا الخلفية والأمامية، وتمكنت شركة ابل ايفون من تصميم سلسلة ايفون تواكب في تصميمها الخارجي والمواد المستخدمة أفضل أنواع الجوالات الذكية من الماركات العالمية، ومن أفضل اصدارات ابل ايفون هو الجوال ايفون 12 المميز والذي يتمتع بمعالج ممتاز من حيث الجودة والعمل بكفاءة وسرعة مستمرة، كما أنه يحتوي على رام 4 جيجا، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية 128 جيجابايت توفر مساحة تخزينية متوسطة، ويخدم Apple iPhone 12 إحتياجات المستخدم من خلال نظام شحن جداري يتميز بالسرعة والعملية، ويبلغ سعره في عروض لولو السعودية والخاصة بالعيد 3699 ريال بدلًا من 4299 ريال سعودي.

لولو ماركت Lulu Market

تضم عروض لولو مجموعة من الهواتف الذكية والتي تنضم ضمن فئة الجوالات 5G الجيل الخامس، وتتسم بسرعة الولوج إلى الإنترنت والمختلف أنواع المواقع، ولذلك تُعد من فئة الهواتف المفضلة لدى لاعبي ألعاب الفيديو على الجوالات، كما أنه معظم الهواتف من فئة الـ 5G مزودة بمعالج متطور ثماني النواة يساعد على عمل الجوال بكفاءة بدون تشويش أو إنقطاع كما يحدث في بعض الأحيان فيما يتعلق بكفاءة عمل بعض أنواع الجوالات الذكية، وتضم هذه الفئة من الهواتف ذاكرة عشوائية ضخمة تتيح استقبال ملفات الألعاب وتخزينها بشكل فعال وغير مؤثر على عمل الهاتف، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية ضخمة من حيث المساحة التي توفرها للتخزين على الهاتف بحيث يُغني عن إستخدام أجهزة اللابتوب، وإليكم أفضل العروض:

سعر الهاتف سامسونج Samsung Galaxy S 21 المميز والمصنف ضمن فئة الجوالات من الجيل الخامس 5G، كما أنه مزود بـ رام 8 جيجا، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد 11 وبطارية قوية تدوم لفترات طويلة بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3549 ريال سعودي.

كنتم مع مجموعة عروض لولو هايبر ماركت السعودية للجوالات، والتي تضم فئات مختلفة ومتنوعة من الهواتف الذكية بحيث تتناسب مع حاجات المستخدمين بأسعار منافسة ورخيصة مقارنةً بالإمكانيات الخاصة بكل هاتف على حدى، نوافيكم دائمًا بأوفر عروض العيد في السعودية وأقوى التخفيضات المتجددة من متاجر السعودية فتابعونا.