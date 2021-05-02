نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض الاثنين من العثيم وتنزيلات نصف الثمن بالتوافق مع العشر الأواخر من رمضان المبارك في المقال التالي
أقوى عروض الاثنين من العثيم، معدل البحث على الإنترنت تزايد عن التعرف على تخفيضات هايبر عبد الله العثيم لهذا الشهر، حيث أن سلسلة فروع هايبر عبدالله العثيم قام بتقديم أفضل العروض والتخفيضات اليوم على جميع السلع والمنتجات الغذائية الموجودة فيه، ولذلك سنذكر لكم الآن أبرز وأفضل العروض المقدمة من أسواق عبدالله العثيم لمواطني المملكة العربية السعودية.
تخفيضات العثيم العروض الترويجية
من الجدير بالذكر أن نسبة البحث عن العروض المقدمة من أسواق العثيم تتزايد من قبل المواطنين السعوديين، ولذلك لأنهم يرغبون في التعرف على هذه العروض لتلبية احتياجات منزلهم فكل شيء تودون بشرائه سوف تجدونه داخل متجر عبدالله العثيم.
كما أن سوبر ماركت العثيم وفر إليكم موقع خاص به يمكنكم من خلاله طلب احتياجاتهم أونلاين حفاظاً على سلامة المواطنين ولتجنب الازدحام.
عروض العثيم الاسبوعية
- عروض العثيم بط مجمد وزن، حيث أن مصدر غني بالبروتين كما أنه يحتوي على العديد من الأحماض الأمينية وتناول كمية كافية منه يحسن من قوة العظام، ووصل سعره إلى 30.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 35.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين لاكتيل حليب كامل الدسم 1 لتر، فهو مصدر غني بالكالسيوم يساعد على تكوين الأسنان والحفاظ كما أنه يحافظ على ضربات القلب ولذلك فتناوله بكميات كبيرة يساعد في التخلص من الكثير من الأمراض، ووصل سعره إلى 10.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 19.00 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم جبنتي جبنة أنواع، فهي من أفضل أنواع الجبن على الإطلاق حيث أنها مصدر غني بالكالسيوم مما يساعد على تعزيز صحة الأسنان وخفض مستوى الدم في الجسم ووصل سعرها داخل متجر العثيم إلى 7.45 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 13.45 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم هالي أرز من أفضل أنواع الأرز حيث أنه من الأكلات الأساسية التي يجب إحضاره في كل منزل بالأخص في شهر رمضان الكريم، ووصل سعر الكيلو منه إلى 8.25 ريال سعودي، بينما سعر ال5 كيلو منه وصل إلى 36.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين صن شاين تونة 200 جم 4 قطعة ووادي فود 250 ملي وصل سعره داخل متجر العثيم إلى 76.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 87.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم فتافيت السكر، اليسر 1 كيلو وصل سعره داخل متجر العثيم إلى 7.85 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 8.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم شهرزاد ملوخية مجمد 400 جم، فالملوخية تكافح البكتيريا والفطريات كما أنها تقلل من خطر الإصابة بالسمنة ووصل سعره داخل المتجر إلى 5.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 8.45 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم هالي عسل موالح 450 جم، له دور في التخفيف من السعال بالأخص الأطفال كما أنه يقلل من مستوى الكولسترول في الدم ووصل سعره إلى 34.50 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب هالي جبنة ملح خفيف وصل سعره إلى 34.50 ريال سعودي، بينما سعر هالي عسل موالح 450 جم وصل سعره إلى 34.50 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم فيكتو دقيق 1 كيلو وصل سعره داخل متجر العثيم إلى 8.50 ريال سعودي، بينما سعر السكر الأبيض وصل إلى 8.95 ريال سعودي.
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