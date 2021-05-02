نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الاثنين وتخفيضات جديدة على الحلويات والتسالي والبقالة الغذائية الخفيفة في المقال التالي
عروض هايبر بنده الاثنين، بمناسبة اقتراب عيد الفطر قام متجر أسواق هايبر بنده ماركت بتقديم أفضل الخصومات على جمع منتجاته المتوفرة وذلك لكي نسهل على مواطنين المملكة العربية السعودية شراء كل ما يريدونه بأسعار قليلة، ومن أبرز العروض المتوفرة في هايبر ماركت بنده اللحوم المجمدة والشوكولاتة والمحمصات كالفول السوداني والجوز وغير ذلك.
تخفيضات هايبر بنده في السعودية
العروض المقدمة من هايبر بندة هذا الشهر متنوعة وعديدة مثل الحلويات المختلفة والمعجنات والملابس وأدوات المطبخ والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمياه العذبة وشاشات التلفزيون بمختلف أنواعها وبالتالي قدمت بندة أيضاً عروضاً على أفضل أنواع البسكويت ومنتجات العناية بالبشرة والشعر.
ولا تقتصر عروض هايبر بندة على ذلك فقط بل أنه قام بتقديم عروضاً على الهواتف الذكية الحديثة والمنظفات الشخصية سواء كان للرجال أو السيدات أو الأطفال.
عروض بنده اليوم للأغذية الخفيفة
- عروض هايبر بندة جدة قهوة كلاسيكية سهلة التحضير 200 جرام، قهوة جولد 100 جم وصل سعرها داخل هايبر بنده إلى 15.96 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع شوكولاتة جالكسي “22.5 جم” من المعروف أن الشوكولاتة له دور في الرفع من مستوى الكولسترول الجيد وحماية الكولسترول السيء من الإصابة بالأكسدة، ووصل سعرها داخل هايبر بنده إلى 24.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 44.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم حليب مجفف كامل الدسم المراعي، فالحليب مصدر غني بالكالسيوم تحمي عضلات الجسم من الإصابة بخلل ووصل سعره إلى 33.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 65.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة شوكولاتة مشكلة، حيث أنها تمتلك العديد من الفوائد المختلفة والتي منها تحسين المزاج وتجعلنا نشعر بالسعادة كما أنها لها دور في التحفيز من نشاط الخلايا العصبية ووصل سعرها إلى 29.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 71.90 ريال سعودي.
- بنده اليوم وتخفيضات بنده شوكولاتة كواليتي ستريت فهي تقلل من الإصابة بمرض السرطان وتعزز من الرؤية، وبلغ سعرها داخل عروض هايبر بنده إلى 58.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 114.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع أرز سيلا بسمتي الوليمة من أكثر أنواع الأرز استخداماً في المملكة العربية السعودية، ووصل سعره إلى 85.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 82.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة جبنة مربعات كيري وصل سعرها داخل هايبر بنده إلى 24.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 34.95 ريال سعودي، بينما سعر جبنة مثلثات البقرة الضاحكة وصل إلى 18.95 ريال سعودي بينما سعرها قبل العرض كان 26.25 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية جبنة كريمي البقرة الضاحكة من أفضل أنواع الجبن والتي يفضل تناولها الكثير بالأخص الأطفال ووصل سعرها إلى 21.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 29.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي مربعات بف بيستري وصل سعرها إلى 7.95 ريال سعودي بينما سعرها قبل العرض كان 15.90 ريال سعودي، سعر القشطة الطازجة وصل إلى 4.95 ريال سعودي بينما سعرها قلب العرض كان 7 ريال سعودي.
- عروض بنده جده عجينة الكنافة وصل سعرها داخل عرض هايبر بنده إلى 10.95 ريال سعودي بينما سعرها قبل العرض كان 15.90 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم مفروم بقري حلواني من أفضل أنواع اللحوم التي تباع داخل هايبر بنده حيث وصل سعرها إلى 18.95 ريال سعودي.
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