هُنا الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 وسحب على جائزة نصف مليون دولار

نتابع معكم خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 للتسجيل في هذا البرنامج الضخم والفوز بالجوائز المالية الكبرى التي تصل لنصف مليون دولار أمريكي لذا تجد العديد من المواطنين يبحثون عن كيفية الاشتراك في المسابقة وأرقام التواصل مع برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي الكبير مصطفى الآغا على قناة إم بي سي مصر، حيث يقوم مقدم البرنامج باختيار رقم عشوائي من بين المتسابقين المشاركين للفوز بجائزة 500 ألف دولار مع السحب على منزل في جزر اليونان.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من الدول العربية

من المنتظر أن يكون السحب القادم من المسابقة خلال شهر رمضان الكريم على جائزة مالية ضخمة تصل لنصف مليون دولار، فضلاً عن السحوبات الدورية الأخرى بمبالغ تصل إلى 100 ألف، 50 ألف، 200 ألف دولار على أن يتم الإعلان عن الفائز بعد الانتهاء من سحب الشهر الكريم.

ويمكنكم الاشتراك في هذه المسابقة الضخمة من خلال إرسال رسالة بها كلمة حلم أو dream أو reve على الرقن المرادف لبلدك:

السعودية: 65044.

العراق:1200.

الإمارات:3636.

تونس:85988.

مصر:95458.

المغرب:9669.

فلسطين:1623.

كما يمكنكم أيضاً الاشتراك من خلال الاتصال ب

الرقم الدولي الموحد هو : 008821622775627.

تسجيل الدخول على موقع المسابقة وتعبئة البيانات الشخصية للمتسابق.

الاشتراك من خلال نطبق حلم للهاتف الجوال.

مسابقة الحلم 2021

من المتوقع أن يكون السحب القدم في نهاية شهر أبريل الجاري وجوائز رمضان هي من أكبر الجوائز في تاريخ البرنامج ومن المنتظر أن يكون السحب الثالث والقادم على جائزة نصف مليون دولار أمريكي في رمضان وسوف يستمر باب الاشتراك مفتوح حتى الإعلان عن موعد السحب القادم، والجدير بالذكر أن سيتم الإعلان عن آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك قبل نهاية السحب خلال الفترة القادمة.