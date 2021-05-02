نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3 الأردن عبر موقع صندوق المعونة الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3، مع قرب حلول عيد الفطر المبارك 2021 في الأردن ازدادت عمليات البحث عن موعد صرف الدعم التكميلي تكافل 3 للمستفيدين والتي يصرفها صندوق المعونة الوطنية في الأردن لعمال المياومة والأسر ذات الدخل المحدود شهريا، وكانت قد خصص الصندوق رابط إلكتروني مباشر للمواطنين في الأردن للاستعلام عن صرف الدعم التكميلي 3 .

رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3

دشنت وزارة التضامن الاجتماعي الأردن برنامج الدعم التكميلي للمواطنين الأردنيين و عمال المياومة المستحقين للدعم المالي لتلبية العديد من الاحتياجات وسد حاجاتهم من مؤن غذائية وغير ذلك بسبب الإغلاقات التي فرضتها المملكة الأردنية الهاشمية مؤخرا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .

الدعم التكميلي تكافل 3

برنامج الدعم التكميلي عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه شهريا للمستفيدين الذين استوفوا الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي ، ويأتي هذا المبلغ الشهري لضمان عيشة كريمة للمواطنين وتوفير كل المستلزمات الأساسية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشيها الأردن في ظلا تفشي فيروس كورونا .

نستعرض معكم أعزائنا في هذا المقال خطوات الاستعلام عن برنامج الدعم التكميلي تكافل 3 عبر صندوق المعونة الوطنية حيث يتساءل الكثير عن رابط برنامج الدعم التكميلي حيث ستظهر كافة المعلومات حول موعد صرف الدعم أو قبول طلب التسجيل في الدعم التكميلي أو الرفض .

الاستعلام عن الدعم التكميلي عبر موقع صندوق المعونة الوطنية

الآن أعزائنا المستحقين للدعم التكميلي تكافل 3 يمكنكم الاستعلام عن برنامج تكافل 3 بطريقة سهلة وذلك باتباع الخطوات التالي :