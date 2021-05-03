انت الان تتابع تفاصيل خبر فضل العشر الأواخر من رمضان وأهمية ليلة القدر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعد العشر الأواخر من رمضان من أفضل أيام السنة التي تمر على المسلم حيث يقبل فيها الأعمال ويتضاعف الأجر ويختار الله سبحانه وتعالى المعتقين من النار والفائزين بالجنة، وخصها الله بنفحات الخير والمغفرة والرضوان، واقتداء برسولنا محمد صلى الله علية وسلم .

متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان

تبدأ من 20 رمضان حتى نهاية الشهر .

ومن فضل العشر الأواخر من رمضان أن فيها ليلة القدر التي وصفها المولاة في القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر وهى الليلة التي نزل فيها القرآن جملة واحدة في اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وفي تلك الليلة تتنزل الملائكة لرفع الأعمال المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى كما ينزلون أيضا عند تلاوة القرآن .

وفي ذلك يقول الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن العشر الأخيرة من شهر رمضان هي فرصة أخيرة للمؤمن عليه أن يغتنمها ولا ينشغل عنها بمواقع التواصل الاجتماعي إلا لضرورة القصوى كالعمل مثلا ويستغل هذه الأيام في الذكر وقرأه القران والصلاة والعمل كل هذه الأعمال تكون فيها النية خالصة لله سبحانه وتعالى.

لافتا فعلى المسلمين الاجتهاد في العشر الأواخر فيها ليلة خير من ألف شهر كان الرسول صلى الله علية وسلم يحتفل بها احتفالا خاصا وذلك بالدعاء فعندما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله قائلة أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر وما أقول فيها ؟ قال :- قولي ” اللهم انت عفو تحب العفو فاعف عنا ” .

قيام الليل لقوليه صلى الله علية وسلم من قامها غفر الله له جميع ذنوبه، بالإضافة إلى الذكر وتلاوة القرآن والاغتسال كل ليلة من ليالي العشر من الشهر الكريم

لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم

سميت ليلة القدر بهذا الاسم لثلاثة أقوال

*يكتب في هذه الليلة مقادير العامة وما يجري فيها من وقائع وأحداث

يقدر فيها مكانة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى

الأجر العظيم الذي يتحصل عليه المسلم في قيامه في تلك الليلة كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله “من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه “

موعد ليلة القدر

يستحب تحريرها في العشر الأواخر من رمضان وهى في الأوتار لقول النبي صلى الله علية وسلم “التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في السابعة تبقى، في الخامسة تبقى، وفي السبع الأخيرة ارجى من غيرها.

ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب المصطفى علية السلام أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله :- (أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليترحها في السبع الأواخر) . رواه البخاري

علامات ليلة القدر

طلوع الشمس دون شعاع في صبيحتها لحجب الملائكة أشعة الشمس تحت اجتاحتها حتى يستثني لها النزول على الأرض وصعودها منها بعد رفع أعمال المسلمين .

الجو معتدلا

السماء خالية من الشهب التي يضرب بها الشياطين

القمر يشبه شق جفنة أي نصفه

أدعية دخول العشر الأواخر من رمضان