متى بني الجامع الأزهر في مصر وإجابة سؤال الحلقة 20 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان

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محمد سياف - ابو ظبي - متى بني الجامع الأزهر في مصر، كان هذا هذا هو سؤال الحلقة رقم 20 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021، والذي يحتل التلريند حالياً نظراً لأن الإجابة على هذا السؤال سوف تكون جائزته نحو 100 ألف جنيه مصري، وسوف يتم إعلان إسم الفائز في حلقة الأمس الحلقة 19 اليوم في نهاية الحلقة رقم 20.
متى بني الجامع الأزهر في مصر وإجابة سؤال الحلقة 20 من مسابقة مهيب ورزان
ويطرح برنامج مهيب ورزان سؤال يومي بشكل ثابت أثناء إذاعة البرنامج على قناة إم بي مصر، ويتم عرض السؤال في بداية الحلقة، وإعلان فائز الحلقة السابقة في نهاية البرنامج، كما أن الجائزة ثابته وهي 100 ألف جنيه.
وحول الإجابة على سؤال اليوم والذي كان ينص على متى بني الجامع الأزهر في مصر، فإن الإجابة الصحيحة هي عام 970 ومن شيده هو جوهر الصقلي، وكان الهدف من انشاءه أن يكون جامعة ومدرسة في وقت واحد، لتخريج دعاه فاطميين ولنشر المذهب الشيعي، وكانت مصر في ذلك الوقت مذهبها سني.
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ويمكن لجميع المتابعين إرسال الإجابة الصحيحة للبرنامج عبر رسالة هاتفية من أي تليفون محمول وربح 100 ألف جنيه على الفور إن حالفك الحظ، على رقم 95451 وذلك للمصريين، كما يمكن لمتابعي البرنامج من المغرب الإشتراك وإرسال الإجابة الصحيحة عبر رسالة لرقم 9229.
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