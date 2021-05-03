شوف عروض العثيم الطازج ليوم الاثنين 3 مايو 2021 كيلو عليك وكيلو علينا

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الطازج ليوم الاثنين هي عبارة عن مجموعة من العروض التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم لكل عملائها داخل أراضي المملكة العربية السعودية، بخلاف العرض الأسبوعي المتجدد الذي يبدأ في يوم الأربعاء من كل أسبوع، فإن عروض العثيم يوم الاثنين من كل أسبوع تكون دائماً العروض الطازجة، أي عروض على الفاكهة والخضروات والمنتجات الطازجة، إلى جانب منتجات الألبان، وتكون مدة العروض 24 ساعة فقط وتتكرر أسبوعياً بعروض جديدة وتخفيضات تصل إلى نصف السعر، تعرف معي في هذا المقال على أبرز عروض الطازج ليوم الاثنين 3 مايو 2021 من العثيم في صفحة واحدة من موقعكم ثقفني.

عروض العثيم الطازج ليوم الاثنين 3 مايو 2021

الخضروات والفاكهة هي من أبرز احتياجات كل فرد، ومع ارتفاع أسعارها قد تضطر بعض الأسر إلى التخلي عنها أو حتى عن جزء منها حسب الميزانية الشهرية، ولكن مع وجود العروض المستمرة التي تصل إلى نصف السعر تستطيع الكثير من الأسر الاستفادة من تلك العروض بشكل أسبوعي، وبالتالي تغطي احتياجات الشهر من الخضروات والفاكهة.

والكثير من الأشخاص يتساءلون عن مدى جودة تلك الخضروات والفاكهة بفروع العثيم في يوم الاثنين، هل هي بنفس جودة باقي أيام الأسبوع أم تختلف نظراً لرخص ثمنها، يجيبك عن ذلك بعض المستهلكين والعملاء الدائمين لأسواق العثيم، بأنه لا اختلاف بين جودة الخضروات والفواكه التي يوفرها العثيم في يوم الاثنين عن الأيام الأخرى، فهي بنفس الجودة المعتادة وطازجة تماماً.

وإلى جانب الخضروات والفاكهة هناك أيضاً بعض العروض يوم الاثنين ولكنها لا تكون ثابتة مثل عروض الأجبان وبعض المواد الغذائية الأخرى مثل الحبوب أو منتجات العطارة وبعض أنواع الأجهزة المنزلية، هيا بنا لنتصفح عروض اليوم الاثنين 3 مايو 2021 من أسواق العثيم :