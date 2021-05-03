نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم ولمدة 3 أيام بخصومات لا تفوتوها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية اليوم ، تقدم أسواق عبدالله العثيم خصومات حصرية علي المنتجات الغذائية والخضار والفواكه الطازجة، وتتميز متاجر العثيم بكونها من أفضل المتاجر في تقديم خدمة تسوق مميزة لما تقدمه من منتجات عالية الجودة وبأفضل الأسعار مقارنة بباقي الأسواق، بالإضافة الى عروض العثيم الأسبوعية والتي تبدأ من يوم الأربعاء من كل أسبوع بخصومات تصل الي 70% علي المنتجات المختارة وللقطع المحددة، وعروض العثيم مهرجان الطازج.

عروض العثيم السعودية اليوم

وفي عروض العثيم اليوم ابتداء من يوم الإثنين 3 مايو 2021 ولمدة 3 أيام حتي 5 مايو 2021، بخصومات تصل الي سعر التكلفة علي المنتجات المذكورة في العروض الترويجية، مثل الخصومات علي كيلو الطماطم وبسعر التكلفة لتصبح 2.25 ريال سعودي، بالإضافة الي الخصومات علي البصل الأحمر والبطاطس والخيار والموز، علماً بأنه كل الأسعار في العروض شاملة الضريبة والكمية محددة لكل عميل وأي كمية مضافة سيتم احتسابها بالسعر الأصلي قبل الخصم.

عروض العثيم علي المنتجات الغذائية

كما تقدم عروض العثيم بمهرجان الطازج خصومات علي جبنة مارسين فيتا وجبنة إسطنبولي صفراء وقشطة الطيب الطازجة للكيلو لكل منهما، بالإضافة الي خصومات علي المنتجات المتنوعة مثل دجاج لي بون مجمد 10*1200 جم ورنجة فيكتو المدخنة، غلاية مياه ماركة بانيكس بسعر 55 ريال سعودي للقطعة الواحدة، ويمكنك الإستفادة من بطاقة سنابل الذكية والتي تعمل بنظام الباركود والتي يمكنك القيام بشراء مشترياتك بواسطتها بمبالغ 100 أو 250 أو 500 ريال سعودي ويمكنك أيضاً إهدائها لمستفيد أخر.

عروض العثيم اليوم بالسعودية 1442

وتشمل عروض العثيم علي خصومات التمور ويصل سعر التمر السكري المميز 14.95 ريال سعودي وتمر تمارا السكري الرطب للكيلو وخصم علي الحلويات الشرقية مثل بلح الشام وبسكويت بالجوز الهند وبيتي فور مشكل ديلوكس ويمكنك شرائه استعداداً لقدوم عيد الفطر المبارك، ويمكنك متابعة العروض الترويجية من خلال الصور الموضحة في المقال بجانب الأسعار قبل الخصم وبعد.