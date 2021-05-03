نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجابة سؤال متى بني الجامع الأزهر في مصر؟ بناه جوهر الصقلي.. للاشتراك في مسابقة مهيب ورزان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل كثيرون في الوقت الحال متى بني الجامع الأزهر في مصر؟ الذي بناه جوهر الصقلي وسط القاهرة الفاطمية الذي طرحته الإعلامية رزان مغربي اليوم في حلقة برنامج مع مهيب وزران في رمضان على قناة ام بي سي MBC مصر اليوم الإثنين الموافق 21 من شهر رمضان 1441م، حيث يتطلع الكثيرون للفوز بجائزة 100 ألف جنيه.

إجابة سؤال متى بني الجامع الأزهر في مصر؟

ويرصد لكم موقع “ثقفني” إجابة سؤال متى بني الجامع الأزهر في مصر؟ للتيسير على المواطنين الذين يبحثون عن الإجابة للاشتراك في مسابقة مع مهيب ورزان في رمضان على قناة mbc مصر.

متى بني جامع الأزهر الشريف في مصر

وبني الجامع الأزهر الشريف في مصر في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي على يد قائده جوهر الثقلي في عام 970 ميلاديا، من أجل أن يكون جامعا ومدرسة في نفس الوقت لنشر المذهب الشيعي في مصر قبل أن يتمكن صلاح الدين الأيوبي من فتح مصر وإغلاقه لنحو 100 عام وتم إعادة افتتاحه من جديد لتدريس المذهب السني ويعد أقدم جامعة العالم الإسلامي.

أرقام الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان

وعن كيفية الاشتراك في المسابقة طرحت قناة mbc مصر أرقام الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان في رمضان للمشاركة من مصر أو المغرب من خلال إرسال رسالة تتضمن رقم الإجابة الصحيحة على رقم 95451 من مصر، ورقم 9229 من المغرب.

مسابقة مهيب وزران

وبعد إرسال الإجابة الصحيحة يتلقى المتسابق رسالة توضح اختياره في السحب على الجائزة المقدرة ب100 ألف جنيه، ويتم اختيار فائز يوميا والاتصال به على الهواء وتسليمه الجائزة في وقت لاحق.

ويعتمد نظام برنامج مع مهيب ورزان في رمضان على طرح سؤال يوميا ويرصد 200 ألف جنيه للجائزة يحصل الفائز في المسابقة على نصفها والنصف الأخر يتم التبرع به إلى إحدى الجمعيات الخيرية في مصر.