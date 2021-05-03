قيمة مقدار زكاة الفطر لكل فرد تعرف على كمية الزكاة في الشهر الكريم 1442

قيمة مقدار الزكاة مع حلول شهر رمضان 2021 أصبح الكثير يبحث عن مقدار زكاة الفطر الواجبة على كل مسلم إخراجها، ولا سيما أن باقي أيام قليلة تفصلنا على أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك، مما يحرص الجميع على إخراجها، وأيضا لاختلاف قيمة الزكاة كل عام عن الآخر اعتمادا على عدة عوامل، ولذلك يتساءل الكثيرين عن كيفية تحديد قيمة الزكاة.

قيمة مقدار الزكاة

تم تحديد قيمة زكاة عيد الفطر لعام ٢٠٢١ من قبل مفتي الديار المصرية والذي حدد إنها ١٥ جنيه لكل فرد وذلك كحد أدنى ويمكن أن تزيد عن ذلك على حسب قدرة مخرج الزكاة، لكن الثابت إنها ١٥ والزيادة متروكة لمخرج الزكاة على حسب قدرته المالية

كما أوضح أيضا أن قيمة الزكاة وما يعادلها من الحبوب، وخاصة القمح لأنه أكثر المحاصيل زراعة في مصر، ولقد أوضح أن قيمة الزكاة للفرد الواحد تعادل قيمة 2 كيلو ونصف من الأرز، كما تنم توضيح أيضا أن من المحبب إخراج الزكاة في هيئة المال فإن ذلك أكثر مساعدة وعون للفقراء والمحتاجين، حيث يتم توزيعها على الأشخاص الأكثر حاجة.

مواعيد إخراج زكاة الفطر لعام ٢٠٢١ م

زكاة عيد الفطر 2021 يمكن إخراجها في شهر رمضان الكريم من أول يوم به إلى أول يوم من أيام عيد الفطر قبل صلاه العيد، ولقد أوضح مفتي الديار المصرية شوقي علام انه يستحب عدم تأخير زكاة عيد الفطر بل بتعجيلها وإعطاءها للفقراء والمحتاجين.

والسبب في التعجيل في إخراج مبالغ للزكاة لأن ذلك أكثر عونا ومساعدة للذين سوف يأخذونها، وذلك نظرا إلى متطلبات الشهر الكريم وأيضا العيد وبسب سوء الأحوال التي تمر بها البلاد هذه الفترة خاصة انه أصبحت شريحة كبيرة لا تعمل، مما لا شك فيه أن ذلك سيضاعف الثواب عند الله تعالى.