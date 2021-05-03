شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60%

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عروض اكسترا السعودية، سنوافيكم من خلال مقالنا هذا بأحدث ما أصدرته متاجر اكستر بالمملكة العربية السعودية من عروض على كافة الأجهزة المنزلية الكبيرة كالثلاجات والصغيرة كالعجانات و ماكينات صناعة القهوة، بالإضافة إلى ذلك الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة، وذلك نظراً للإقبال الضخم من الأفراد السعوديين على الرغبة في معرفة أجدد العروض والتخفيضات، وبالأخص تلك العروض التي تم إصدارها بمناسبة شهر رمضان الكريم. عروض اكسترا السعودية خصومات اكسترا السعودية على شاشات التلفزيون والهواتف النقالة: تخفيضات اكسترا شاشة تليفزيون من الماركة كلاس برو، بحجم 70 بوصة، شديد الوضوح، يعمل بنظام أندرويد مقدم بسعر هو 2799 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا هاتف نقال من الماركة سامسونج جالكسي اس 20 بلس، بمساحة تخزين 128 جيجابايت مقدم باللون الرمادي بسعر هو 2599 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم هاتف نقال من الماركة سامسونج جالكسي اي 71، بمساحة تخزين 128 جيجابايت مقدم باللون الأزرق بسعر هو 1299 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا الأسبوعية هاتف نقال من الماركة أيفون 11 برو، بمساحة تخزين 512 جيجابايت مقدم بسعر هو 4999 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم شاشة تليفزيون من الماركة إل جي، بحجم 86 بوصة، شديد الوضوح، مقدم بسعر هو 7999 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون سمارت من الماركة سوني، بحجم 85 بوصة، شديد الوضوح، مقدم بسعر هو 8099 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون سمارت من الماركة كلاس برو، بحجم 70 بوصة، شديد الوضوح، يعمل بنظام أندرويد مقدم بسعر هو 2799 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية تنزيلات اكسترا على الأجهزة المنزلية: عروض اكسترا اليوم منقي هواء من الماركة فيليبس، يقوم بتنقية وترطيب الهواء، مقدم بسعر هو 1649 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا ماكينة صنع القهوة تاتش من الماركة نسبريسو لاتيزما، مقدمة باللون الفضي بسعر هو 1639 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا عصارة من الماركة كينوود، بقوة 240 وات مقدمة باللون الرمادي بسعر هو 1629 ريال سعودي.

مقلاة بدون زيت من الماركة ديلونجي، بسعة 1.4 كيلو، بقوة 1000-1400 وات مقدمة باللونين الأبيض والأسود بسعر هو 1399 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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