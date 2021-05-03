نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل وصلتني رسالة من مسابقة الحلم للفوز بجائزة 500.000 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصلتني رسالة من مسابقة الحلم، استفسار مستمر يصلنا في الكثير من التعليقات للمشتركين من جميع الدول، لاسيما مع اقتراب السحب الجديد على الجائزة الأكبر حتى الآن بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، والمتوقع أن يتم سحبها قبل نهاية شهر رمضان الجاري مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية mbc، لذا نتناول معكم بالتفاصيل الرد على بعض التساؤلات الهامة المتعلقة بالمسابقة، وعن طرق الاشتراك فيها سواء العادية الهاتفية أو الإلكترونية عبر التطبيق أو الموقع الرسمي، كذلك أرقام المشاركة وتفعيل الاشتراك من جميع الدولي.

وصلتني رسالة من مسابقة الحلم

أما بالنسبة للرد على استفسار وصلتني رسالة من مسابقة الحلم، حيث يصل للكثير من المشتركين بعض الرسائل مجهولة الهوية من أرقام مختلفة وصفحات وهمية تحمل رسائل أنك كسبت وربحت ولك الحق في صرف الشيك، أو الضغط على بعض الخطوات من أجل الربح، فهذا الأمر كله غير صحيح، وما هي إلا صفحات ليس لها أي علاقة بالمسابقة تمامًا، وبالتالي لابد أن تعلم أن طرق التواصل مع المسابقة ينقسم إلى 3 محاور أساسية لا رابع لها يتمثل المحور الأول في:

1- طرق الاشتراك في mbc dream

وهي طرق الاشتراك الأساسية المتاحة لتفعيل الاشتراك والتأكيد بأنه مشترك في الحسب الجديد، وتتمثل في:

الاشتراك من خلال إرسال رسالة حلم إلى الرقم المرادف لدولتك.

الاتصال على نفس الرقم أو الرقم الدولي الموحد والإجابة على السؤال.

الاشتراك من خلال تطبيق حلم الذي يتم تحميله للجوالات الذكية برقم الموبايل.

تعبئة النموذج المُدرج على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ مسابقة الحلم على الإنترنت.

2- وأرقام الاشتراك من جميع الدول

وتتمثل في أرقام الاشتراك المرادفة لدولتك وفق كل شبكة محمول بسعر دقيقة الاتصال الدولية، أو من خلال الاتصال بالرقم الدولي الموحد، لاسيما للدول التي لم يتم إدراج رقم هاتف من داخلها كما هو الحال للسودان والجزائر وغيرها:

3- وكيفية الربح بإحدى الجوائز والتواصل

وتتمثل بعد استيفاء الخطوتين السابقتين، حيث سيتم إدراج اسمك ضمن المشتركين في الحلم، الذين يحق لهم الدخول في السحب الذي سيتم على الهواء مباشرةً، وفي حالة الربح، ستتلقى اتصال دولي من المسابقة برقم تليفون ثابت لكل الدول، باستثناء دولتي سوريا واليمن، فسيتلقى الفائز منها اتصال من رقم جوال متحرك، لإبلاغه بالفوز وموعد استلام جائزته.