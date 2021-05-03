أفضل دعاء في ليلة القدر 2021 .. ادعية مستجابة في ليلة القدر .. فضل ليلة القدر

أفضل دعاء في ليلة القدر2021 بالتزامن مع اقتراب العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك، ومنذ أن بدأت وازدادت مهام من قبل الأمة الإسلامية من أجل التعرف على موعد ليلة القدر والتقرب والتضرع بها إلى الله من خلال ادعيه ليلة القدر بهذه الليلة حيث أنها من أفضل الليالي وقال الله تعالى في كتابه العزيز ليلة الفدر خير من ألف شهر، ويوجد العديد كم الأدعية التي من المستحب تردديها بهذه الليلة، ويوجد الكثير من العلامات التي تشير بأن هذه ليلة القدر ويرغب المسلم في التعرف عليها حتى ينالوا رضا الله ويغفر له ذنوبه ويكون له بها دعوة مستجابة.

أفضل دعاء في ليلة القدر 2021

أما فيما يتعلق بأدعية ليلة القدر فأمرنا الرسول الكريم بترديد دعاء فك كرب المهمومين وكل ما نرغب به في هذه الليلة وأن يقضي الله حوائجنا ويسد ديوننا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويوجد الكثير من الأدعية التي يجب على المسلم أن يقوم بترديدها خلال شهر رمضان الكريم، ويحرص المسلمين بالعشر الأواخر لشهر رمضان باغتنام علامات ليلة القدر لأنها من الأيام المباركة، فقد أكد العلماء بأن ليلة القدر تكون بها السماء نقية ويشعر بها المسلم بالارتياح والسكينة ويكون الجو بها معتدل، وتشرق الشمس به دون شعاع وتنزل بها الملائكة، كما أن في ليلة القدر لا تظهر النجوم بالسماء، ولا حارة ولا بارجة ولا يوجد بها سحاب ولا مطر ولا رياح ولا عواصف.

فضل ليلة القدر

تحمل ليلة القدر فضل كبير عن غيرها من باقي الليالي الأخرى، كما أن القيام بفعل الخير بها يختلف عن أي ليلة أخرى، حيث أن العمل الصالح بها بألف شهر لما تحمله من مزايا وخواص عن باقي الليالي الأخرى، وبها نزلت أول سورة من القرآن الكريم، وقد أطلق عليها ليلة القرآن الكريم، وينزل بها جبريل والملائكة للأرض.