نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أوقات عمل حساب المواطن في رمضان 1442 | موعد صرف الدفعة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوقات عمل حساب المواطن في رمضان، حساب المواطن وأوقات العمل الخاصة به في شهر رمضان الكريم والتي تراعي خصوصية الشهر في العبادة والطاعة مثل باقي المؤسسات في المملكة، والتي توزع العمل على فترتين بحيث يتمكن الجميع من الحصول على الخدمات بطريقة سهلة وفي أوقات مناسبة.

أوقات عمل حساب المواطن في رمضان

يعمل حساب المواطن على تلبية خدمة المستفيدين عن طريق الدعم الفني والإجابة على اتصالات المستفيدين على الرقم “19912” وذلك خلال أوقات الدوام الخاصة بالعاملين وهي كالتالي:

يبدأ الدوام للعاملين في حساب المواطن في الفترة الصباحية من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثالثة مساءً.

وتبدأ الفترة المسائية للعمل في دعم المواطن من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الواحدة صباحاً.

يمكن التواصل مع حساب المواطن من خلال منصة التواصل الاجتماعي تويتر وصفحة الدعم على المنصة.

موعد صرف حساب المواطن

يتم صرف الدفعة 42 من حساب المواطن وفق الشروط التي تم وضعها من مسؤولي الدعم، ووفق الضوابط التي تم وضعها خلال العام الماضي 2020 ومع انتشار جائحة كورونا.

حساب المواطن ملتزم بموعد ثابت كل شهر ميلادي وهو يوم العاشر من الشهر.

إذا صادف يوم العاشر يوم إجازة رسمية وكان يوم جمعة يتم تقديم موعد الدعم إلى يوم الخميس، وإذا صادف يوم الإجازة يوم السبت يتم تأخير صرف الدعم إلى يوم الأحد.

صرف حساب المواطن في رمضان

الدفعة 42 من دعم حساب المواطن تصادف يوم الاثنين العاشر من شهر مايو والموافق الثامن والعشرين من شهر رمضان.

يمكن الاستعلام عن أهلية حساب المواطن من خلال موقع الدعم الإلكتروني بحساب المستفيد من الاسم وكلمة السر ثم الضغط على أهلية حساب المواطن وكتابة رقم الهوية والاستعلام.

نتائج الأهلية حساب المواطن الدفعة 42

وقد أعلن حساب المواطن في وقت سابق من شهر أبريل عن ظهور نتائج الأهلية للدفعة رقم 42 شهر مايو 2021 حيث يمكن للمشتركين التأكد من الأهلية من خلال رابط برنامج حساب المواطن، حيث بلغ عدد المستفيدين والمستحقين للدعم في الشهر الماضي 10 مليون و400 ألف مستفيد مستوفين لمعايير الاستحقاق.