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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم 50% حتي نهاية شهر رمضان في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية، هايبر بنده من أفضل المتاجر التي ذاع صيتها في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يقوم بتقديم أفضل العروض والتي منها الفواكه والخضروات والحلويات بالأخص بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، ولذلك نحن جئنا إليكم اليوم لكي نذكر لكم أفضل العروض المقدمة من هايبر بنده في السعودية.
عروض بنده الأسبوعية
تخفيضات هايبر بنده في السعودية
- خصومات بنده الشهرية بلغ سعر زيت جوز الهند بكر عضوي أرض الطبيعية إلى ٣٨.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٥٥.٩٥ ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم قطر القيقب عضوي أرض الطبيعة وصل سعره إلى ٢٩.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٤٣.٩٥ ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية أرز بسمتي اسمر عضوي أرض الطبيعة وصل سعره إلى ١٨.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٢٥.٩٥ ريال سعودي.
- خصومات بنده الأسبوعية رقائق شوفان ناعمة عضوي وصل سعره إلى ١٤.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١٩.٩٥ ريال سعودي.
خصومات بنده
اقوي الخصومات خلال شهر رمضان من هايبر بنده قمنا باختيارها لكم بعناية نتمنا أنها تنا أعجابكم، العروض متوافرة بجميع فروع هايبر بنده بالمملكة حتى نفاذ الكمية.
- تنزيلات بنده الشهرية فاصوليا أرض الطبيعة وصل سعره إلى ٩.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١٢.٩٥ ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية مرقة الخضار عضوي بالملح وصل سعرها إلى ٦.٩٥ ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية وشربة الخضار عضوي أرض الطبيعة وصل سعره إلى ١٤.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١٩.٩٥ ريال سعودي.
تخفيضات بنده
تعتبر بنده من الشركات الرائدة في مجال التسوق فهي توفر لكم كل احتياجاتكم من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية بأفضل الأسعار واعلي نسب خصومات لن تجدها ألا في بنده
- خصومات بنده اليوم كاتشب عضوي أرض الطبيعة وصل سعره إلى ٢٢.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٢٩.٩٥ ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الشهرية ستيريو مقلية سريعة التحضير اندومي وصل سعرها إلى ٤٢.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٥٣.٩٥ ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الأسبوعية زيت دوار الشمس وصل سعره إلى ٧٩.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض ١١٢.٩٥ ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم كاتشب الطماطم وصل سعره إلى ١٩.٩٥ ريال سعودي.
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