نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الاشتراك في برنامج الشارة على شاشة أبوظبي وكيفية الفوز بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الاشتراك في برنامج الشارة على شاشة أبوظبي، يتم عرض برنامج الشارة على قناة أبو ظبي الاماراتية ويعد واحد من أشهر البرامج الترفيهية التي يترقب بثها الكثير من الجماهير بالوطن العربي، كما أن البرنامج يحظى بنسبة عالية من المشاهدة بكثير من الدول العربية التي تهتم بهذا النوع من البرامج الترفيهية وتقوم بمتابعتها باستمرار.

رقم التواصل مع برنامج الشارة على قناة أبو ظبي

برنامج الشارة من أحد البرامج الذي تقدم محتوى علمي وترفيهي مميز جداً وتقوم بتقديمه المذيعة إماراتية المشهورة حصة الفلاسي التي تقوم بتقديم العديد من برامج المسابقات والجائزة المالية القيمة في شه رمضان بداية من العام 2010 ومن بداية عرض البرنامج عبر قناة أبو ظبي حصل على مشاهدة كبيرة جداً، وأصبح هناك اهتمام كبير من الجماهير تجاه هذا البرنامج ظهر عند بحثهم المستمر عن الرقم الخاص ببرنامج الشارة لكي يقوموا بالمشاركة في المسابقات التي يقدمها ويتمكن الجميع من الحصول على الجائزة.

وقد تم الإعلان عن موعد عرض البرنامج بداية من يوم السبت حتى يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً ويتم إعادة الحلقة في التاسعة صباحاً وفي الساعة الحادية والنصف صباحاً.

رقم الاشتراك في برنامج الشارة

وضع البرنامج بعد من الأرقام الهاتفية التي يمكن للمشاهدين من خلالها التواصل مع البرنامج والمشاركة في المسابقات للحصول على الجوائز النقدية طول شهر رمضان على الأرقام التالية:

يمكن لكل المشاهدين من خارج دولة الإمارات العربية التواصل مع البرنامج عبر 971600551233.

أما بالنسبة لمتابعين البرنامج من داخل الإمارات فيمكنهم التواصل لامعنا عبر الرقم 600551255.

ومن خلال هذه الأرقام يمكن لكل محبين برنامج الشارة والاستمتاع بمحتواه الترفيهية المميزة التواصل معنا من أي دولة عربية خارج الإمارات بكل سهولة عبر الأرقام الموضحة أمامكم، كما يستطيع الكثيرون مشاهدة البرنامج بالمواعيد التي سبق وذكرناها إليهم.