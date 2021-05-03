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عمر شويل - جدة كيفية الاشتراك في برنامج المندوس مع الإعلامي عبد الله إسماعيل يترقب عدد كبير من الجماهير في الوطن العربي حلقات برنامج المندوس للإعلامي الشهير عبد الله إسماعيل الذي يقوم بتقديم هذا البرنامج كل عام في شهر رمضان الكريم، وهو من أحد البرامج التي لاحظنا بأنها جذبت انتباه العديد من المشاهدين على مستوى العالم العربي وليس الإمارات فقط.

الاشتراك في برنامج المندوس مع الإعلامي عبد الله إسماعيل

يرغب الكثير من المشاهدين ومتابعين برنامج المندوس المشاركة في مسابقة البرنامج الذي يتم عرضه كل يوم في شهر رمضان من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 1 صباحاً عبر قناة سما دبي، وقد تم عرض 4 حلقات حتى الآن من البرنامج وهذا يجعل الكثيرون يقوموا بالبحث عن تردد القناة لمتابعة البرنامج.

كذلك يبحثون عن طريقة الاشتراك والتواصل مع البرنامج عبر قناة سما دبي، ويذكر أن الوسيلة الوحيدة المتاحة الاتصالات الهاتفية أو التواصل عبر الواتس أب عبر الأرقام التي تخص كل دولة وتتمثل فيما يلي:

رقم الاشتراك في البرنامج من المملكة السعودية 00971600551413.

الرقم الدولي للاشتراك في البرنامج 00971600551413.

التواصل مع قناة سما دبي ومكع برنامج المندوس 97143669999.

للمشاركة في برنامج المندوس من داخل دولة الامارات العربي 600551413.

برنامج المندوس على سما دبي

يعد واحد من أبرز البرامج التي تقوم على مناقشات بعض من القضايا الاجتماعية، حيث أنه يقوم باستضافة نخبة كبيرة من المبدعون والمسئولون وكبار السن لعمل حوار شيق حول كل هذه القضايا التي تشغل بال المجتمع بجانب المسابقات والحصول على الجوائز، ويتم بث البرنامج على قناة سما دبي على تردد 11823 والاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 على القمر الصناعي النايل سات بجودة الاتش دي ويمكن التواصل مع البرنامج عبر الواتس آب الخاص بالمسابقات النقدية 0509008005.