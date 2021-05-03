الاشتراك في برنامج المندوس رمضان من جميع الدول العربية

الاشتراك في برنامج المندوس رمضان 1442، يعد واحد من أشهر برامج المسابقات التي استمر عرضها على التلفزيون الإماراتي والوطن العربي لحوالي 8 سنوات، ويحصل هذا البرنامج على نسبة عالية من المشاهدة كل عام، ويتم بث البرنامج على قناة سما دبي في شهر رمضان الكريم من كل عام، ويقوم بتقديم برنامج المندوس الإعلامي المشهور عبد الله إسماعيل.

الاشتراك في برنامج المندوس

للاشتراك في برنامج المندوس مع الإعلامي الشهر عبد الله إسماعيل والذي بدأ عرض حلقاته الأولى على شاشة قناة سما دبي ويتابعه الملايين بالوطن العربي، حيث أنه من البرامج التي تقوم بتقديم محتوى مميز جداً يحتاج إليه العديد من الأشخاص لذا لابد من أن يقوم بالاشتراك معنا في البرنامج عبر الأرقام الخاصة به التي تتمثل فيما يلي:

المشاركة من الإمارات على رقم 6005514143.

المشاركة من الرقم الدولي 00971600551413.

المشاركة من دولة السعودية على رقم 00971600551413.

للتواصل مع البرنامج عبر قناة سما دبي على رقم 97143669999.

للتواصل عبر الواتس آب برقم 0509008005.

موعد عرض برنامج المندوس

يترقب كم كبير من متابعين برنامج المندوس للإعلامي عبد الله إسماعيل موعد عرض البرنامج للاستمتاع بالمشاهدة عبر قناة سما دبي والتي يتم بثع كل يوم من الساعة الحادية عشر مساءً حتى الساعة الواحدة صباحاً، وتعد قناو سما دبي من القنوات إماراتية التي تحظى بإقبال شد من المتابعين لكثير من برامجها وتهتم القناة كثيراً بالمتابعين وتقوم برفع أرقام التواصل مع أرقام برنامج المندوس على شاشتها.

والجدير بالذكر أن أولى حلقات البرنامج كانت في اليوم الأول من شهر رمضان ومنذ هذا الوقت وانهالت عمليات البحث عن موعد عرض البرنامج لانتظار الجماهير لعرضه بلهفة شديد طول السنة حتى يأتي شهر رمضان لمشاهدة حلقاته كل يوم.