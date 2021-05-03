نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اكسترا اكسسوارات جوال اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 الموافق 22 رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا اكسترا اكسسوارات جوال من العروض المميزة والتي يبحث عنها الكثير من مستخدمي الجوالات في المملكة العربية السعودية وتوفر اكسترا السعودية عروض رائعة على كافة اكسسوارات الهواتف الذكية لكي تستطيع العثور علي ما تحتاجة من اكسسوارات لهاتفك المحمول وأبرز الاكسسوارات المتوفرة هي الحافظة والسماعات والبطاريات اللاسلكية والكابل والكثير من الاكسسوارات الرائعة التي توفرها اكسترا ضمن مجلة عروضها اليوم.

عروض اكسترا اكسترا اكسسوارات جوال

تحتوي عروض اكسترا علي اكسسوارات الجوال على الكثير من المنتجات وتوفير خصومات تصل حتى 70% على الكثير من اكسسوارات الجوالات التي توفرها اكسترا في كافة فروعها ومن أبرز المنتجات التي توفرها هي سماعات داخل الأذن اللاسلكية لونها أبيض وسماعات لاسلكية باور بيتس برو بسعر 699 ريال فقط بدلاً من سعرها الالي 1059 والاستمتاع بنسبة خصم 34% عليها، وسماعات ال جي لا سلكية لونها اسود بسعر 699 ريال بدلاً من 849 ريال والاستمتاع بنسبة خصم 17% وسماعات ابل ايربودر مع غطاء شحن من الجيل الثاني لونها ابيض بسعر 639 ريال بدلاً من 769 ريال والاستمتاع بنسبة خصم 17% والكثير من سماعات الأذن الخاصة بالجوالات التي توفرها اكسترا اليوم ضمن مجلة عروضها.

عروض اكسترا اكسسوارات جوال

عروض اكسترا اكسسوارات جوال تضم تخفيضات رائعة على غلاف الهواتف باشكال والوان متعددة مثل حافظة وغلاف ايفون 11 برو لونة أحمر مصنوع من السيليكون، وغطاء ايفون اكس لونه اسود بتصميم رائع وجذاب، وغلاف نحيف لايفون اكس لونة رمادي وتوفر اكسترا نسبة خصم تصل حتي 70% على غلاف الهواتف لكي يستطيع الجميع شراء الغلاف المناسب للهاتف الخاص بهم.

عروض اكسترا رمضان

تشمل عروض اكسترا رمضان توفر اقوي الخصومات والتخفيضات الكبرى على الهواتف واللاب توب وكافة انواع الالكترونيات وجميع اكسسوارات جوالات ايفون وجوالات سامسونج وكافة انواع الجوالات الأخري لكي تستطيع العثور على ما تحتاجه بأقل الأسعار وبجودة رائعة من خلال كافة فروع اكسترا داخل المملكة العربية السعودية.

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