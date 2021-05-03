نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم 50% علي تليفزيونات هاير من عروض الإجازة من مكتبه جرير في المقال التالي
عروض الإجازة تم إطلاقها من مكتبه جرير حديثا بالمملكة بمناسبه الإجازة والتي أعلنت عنها المكتبة عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت أيضا المكتبة أيضا عن العروض التي تم إطلاقها أيضا بمناسبه الإجازة وهي عروض أيفون 12 والتي شملت جميع هواتف أيفون 12 و عروض هواتف سامسونج جالكسي آس 21 بخصومات شملت جميع الهواتف وبأسعار مثيره جدا ويمكن الحصول عليهم بكل سهوله، والآن سوف نقوم بشرح التليفزيونات من ماركة هاير بالتفصيل وتوضيح الأسعار والعروض من خلال هذه المقالة.
عروض الإجازة علي تليفزيونات هاير
أعلنت مكتبه جرير عن عروض الإجازة والتي شملت باقة من اهم واحدث تليفزيونات هاير والذين تم إطلاقهم حديثا بالمملكة كما أعلنت المكتبة أيضا عن ميعاد بدء العروض من الآن وحتي يوم 10 مايو 2021 وأعلنت أيضا انه يمكن الحصول علي العروض بكل سهوله ويسر واختيار طريقه الدفع وتدوين بيانات صحيحه حتي يتم توصيل المنتج بنجاح.
احدث عروض جرير علي تليفزيونات هاير
شملت عروض الإجازة باقة من اهم واحدث تليفزيونات هاير والتي سوف نوضحها من خلال الأتي:
- هاير h50k6uga 50 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي اند رويد باللون الأسود الفحمي بسعر 1349 ريال بدلا من 2599 ريال.
- هاير h65k6uga 65 بوصه بدقه ألترا اتش دي اند رويد باللون الأسود الفحمي بسعر 2349 ريال بدلا من 4699 ريال.
- هاير h65s6ug 65 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي holed ذكي باللون الأسود بسعر 3049 ريال بدلا من 5049 ريال.
- هاير le49k6500g 49 بوصه فل اتش دي اند رويد باللون الأسود بسعر 1049 ريال بدلا من 2199 ريال.
- هاير s5u بدقه 4k ألترا اتش دي اند رويد باللون الأسود بسعر 4399 بدلا من 8149 ريال.
عروض جرير علي تليفزيونات هاير
أعلنت مكتبه جرير علي تليفزيونات هاير الذكية التي تم إطلاقها حديثا من هاير والتي شملتها العروض التي نوضحها من خلال الأتي:
- هاير k6600uga 65 بوصه بدقه ألترا اتش دي دي أل دي اند رويد باللون الأسود بسعر 2699 ريال بدلا من 4399 ريال.
- هاير k6600uga 50 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي باللون الأسود اند رويد دي أل أي دي بسعر 1699 ريال بدلا من 2349 ريال.
- هاير u6900 50 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي اند رويد باللون الفضي بسعر 1849 ريال بدلا من 2699 ريال.
- هاير u6900uga 55 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي اند رويد باللون الأسود دي أل اي دي بسعر 2199 ريال بدلا من 3449 ريال.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصم 50% علي تليفزيونات هاير من عروض الإجازة من مكتبه جرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.