شوف خصم 50% علي تليفزيونات هاير من عروض الإجازة من مكتبه جرير

عروض الإجازة تم إطلاقها من مكتبه جرير حديثا بالمملكة بمناسبه الإجازة والتي أعلنت عنها المكتبة عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت أيضا المكتبة أيضا عن العروض التي تم إطلاقها أيضا بمناسبه الإجازة وهي عروض أيفون 12 والتي شملت جميع هواتف أيفون 12 و عروض هواتف سامسونج جالكسي آس 21 بخصومات شملت جميع الهواتف وبأسعار مثيره جدا ويمكن الحصول عليهم بكل سهوله، والآن سوف نقوم بشرح التليفزيونات من ماركة هاير بالتفصيل وتوضيح الأسعار والعروض من خلال هذه المقالة.

عروض الإجازة علي تليفزيونات هاير

أعلنت مكتبه جرير عن عروض الإجازة والتي شملت باقة من اهم واحدث تليفزيونات هاير والذين تم إطلاقهم حديثا بالمملكة كما أعلنت المكتبة أيضا عن ميعاد بدء العروض من الآن وحتي يوم 10 مايو 2021 وأعلنت أيضا انه يمكن الحصول علي العروض بكل سهوله ويسر واختيار طريقه الدفع وتدوين بيانات صحيحه حتي يتم توصيل المنتج بنجاح.

احدث عروض جرير علي تليفزيونات هاير

شملت عروض الإجازة باقة من اهم واحدث تليفزيونات هاير والتي سوف نوضحها من خلال الأتي:

هاير h50k6uga 50 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي اند رويد باللون الأسود الفحمي بسعر 1349 ريال بدلا من 2599 ريال.

هاير h65k6uga 65 بوصه بدقه ألترا اتش دي اند رويد باللون الأسود الفحمي بسعر 2349 ريال بدلا من 4699 ريال.

هاير h65s6ug 65 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي holed ذكي باللون الأسود بسعر 3049 ريال بدلا من 5049 ريال.

هاير le49k6500g 49 بوصه فل اتش دي اند رويد باللون الأسود بسعر 1049 ريال بدلا من 2199 ريال.

هاير s5u بدقه 4k ألترا اتش دي اند رويد باللون الأسود بسعر 4399 بدلا من 8149 ريال.

عروض جرير علي تليفزيونات هاير

أعلنت مكتبه جرير علي تليفزيونات هاير الذكية التي تم إطلاقها حديثا من هاير والتي شملتها العروض التي نوضحها من خلال الأتي: