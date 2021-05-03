شوف عروض هايبر بنده وبنده عروض شهر الخير

عروض بنده ، مجموعة عروض متاجر هايبر بنده الأسبوعية مع باقة كبيرة ومتنوعة من العروض المختلفة لهذا الأسبوع، يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، يعتبر ذات باع كبير داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع هايبر بنده في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 28 أبريل الموافق 16 رمضان إلى 4 مايو الموافق 22 رمضان، قهوة كلاسيكية سريعة التحضير نسكافيه (200 جرام) / قهوة جولد (100 جرام) بسعر 15.95 ريال، شوكولاتة جالاكسي فلوتس (22.5 جرام) 36+6 حبات بسعر 24.95 ريال، سكر ناعم الأسرة 13 ك بسعر 27.95 ريال، أرز سيلا بسمتي الوليمة 10 ك بسعر 58.95 ريال.

تخفيضات اللحوم اليوم

عروض بنده ، يمكنك تحضير اللحوم في المنزل 1- بوضع قطع اللحم مع البصل والثوم في إناء عميق، 2- نقوم بوضع الاناء على النار ثم نقوم باضافة الفلفل الأسود والملح والحبهان وورق اللورا نقوم بالتقليب حتى يتغير لون اللحم الى اللون البني، 3- نقوم بأضافة وننتظر حتى يغلي ونقوم بتكرار هذة العملية عدة مرات حتى ينضج اللحم، مكعبات لحم بقري برازيلي / كولومبي 1 ك بسعر 24.95 ريال، مفروم بقري برازيلي / كولومبي 1 ك بسعر 22.95 ريال، كفتة بقري برازيلي / كولومبي 1 ك بسعر 28.95 ريال، نقانق بقري برازيلي / كولومبي 1 ك بسعر 29.95 ريال.

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تحضير الجبن الأبيض في المنزل يحتاج الى خمس لترات حليب بقري، كوب عصير ليمون أو خل، قطعة قماش نضيفة، مصفاة، 1- نقوم بوضع الحليب في قدر نظيف نقوم بوضعه على النار حتى يتم عملية الغليان ثم نضيف الخل او الليمون، 2- نقوم بتحريك الحليب حتى يصبح متكتل ذات لون أصفر، 3- نضع الجبن داخل قطعة القماش والمصفاة و نسكب علية الحليب ثم نغلق قطعة القماش ونتركها لمدة نصف ساعة، 4- نقوم بوضع ماء بارد على الجبن ثم نضعه داخل الثلاجة لمدة 24 ساعة، 5- ثم نقوم بتقطيع الجبن ونضعه داخل صحن، جبن أبيض ملح خفيف بسعر 27.95 ريال.

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تحضير بسكويت الشاي عن طريق معلقة كبيرة من البيكنج باودر، بيضة، ثلاثة أكواب من الطحين، كوب من الحليب، ربع كوب من الزبدة، رشة من ملح، 1- نقوم بوضع المكونات معا ونقوم بعجن العجينة وتشكيلها على شكل كرة، 2- نقوم بتقسيم العجين الى أربع قطع ثم نقوم بمدها حتى تصبح رقيقة، 3- تضع داخل صينية غير مدهونة تثقب عن طريق الشوكة، 4- تدهن بخليط البيض ثم يتم وضعها لمدة خمس عشر دقيقة على درجة حرارة مائتين، بسكويت مصري مدور 1 ك بسعر 18.95 ريال.