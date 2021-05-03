شوف أقوى عروض اكسترا لعيد الفطر المبارك وخصومات تصل إلى 50% وأكثر Extra offers

مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك وقرب عيد الفطر المبارك تهدي عروض اكسترا لعملائها تخفيضات هائلة على مختلف المنتجات المعروضة، وتتخطى التخفيضات نصف السعر في بعض المنتجات، ونظراً لثقة المتسوقين في موقع الإلكتروني وفي فروع الشركة المنتشرة في أرجاء المملكة فإن العديد من الأشخاص يتوجهون لشراء الأجهزة المنزلية والإلكترونية وغيرها من الشركة سواء من خلال موقع اكسترا للتسوق عبر الإنترنت أو بزيارة معارض اكسترا داخل حدود المملكة العربية السعودية، وفي السطور التالية نقدم لكم بعض من العروض المطروحة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أجدد عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية

تتضمن عروض Extra هذه الفترة خصومات مميزة على تلفزيون سوني 55 بوصة ذكي فائق الوضوح حيث يتاح الصنف مع نسبة خصم بنسبة 33.33% فيمكنك شراء المنتج مقابل 3999 ريال بدلاً من 5999 ريال بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 142 ريال سعودي.

احصل على ال جي تلفزيون 65 بوصة ذكي فائق الوضوح مع خصم رائع 56.82% حيث يعرض المنتج مقابل 3799 ريال بدلاً من 8799 ريال بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 240 ريال سعودي.

سوني، تلفزيون 85 بوصة آندرويد فائق الوضوح يمكنك الحصول عليه مع نسبة خصم قدرها 48.98% أي مقابل 9999 ريال بدلاً من 19599 ريال فيمكنك الاستفادة من توفير قدره 9600 ريال سعودي عند شراء المنتج بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 142 ريال.

قم بشراء تلفزيون 75 بوصة، ذكي فائق الوضوح مع نسبة خصم 52% على المنتج بسعر 4799 ريال بدلاً 9999 ريال وتوفير 5200 ريال واحصل على هدية بقيمة 240 ريال.

كما تتضمن تخفيضات اكسترا خصومات مميزة على مكيفات الهواء بأنواعها المختلفة ونستعرض أسعار بعض المكيفات من صناعة كلاس برو, جري, ميديا أوليمبوس وهاير:

اشتري مكيف جداري من كلاس برو قدرة 18000 وحدة، توزيع هواء 4 اتجاهات، بارد واستفد من نسبة خصم 28.01% حيث يتم عرض المكيف مقابل 1799 ريال بدلاً من 2499 ريال بمبلغ توفير 1200 ريال.



مكيف جداري جري 18100 وحدة بارد يعرض مع نسبة خصم 34.29% فيمكنك الحصول على المنتج مقابل 2299 ريال بدلاً من 3499 ريال بالإضافة إلى هدية مجانية تمنح للمشتري عند شراء المنتج قيمتها 250 ريال.

تخفيضات اكسترا على الغسالات Extra offers