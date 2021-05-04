نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض جرير للجوالات حتي 10 مايو 2021 بخصومات هائلة لا تفوتوها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض جرير للجوالات ، تقدم مكتبة جرير بالسعودية أفضل العروض والخصومات علي الأجهزة الإلكترونية الحديثة مثل الجوالات واللاب توب والأجهزة الإلكترونية الذكية، ومن منطلق تيسير عملية التسوق علي عملائها فقد أتاحت مكتبة جرير التسوق عبر متجرها الإلكتروني وبخصومات خاصة عند شرائك أونلاين، ويعرض علي الصفحة الرسمية للمكتبة كتالوج عروض جرير الترويجية والتي تشمل خصومات هائلة تصل الي 35% علي المنتجات المختارة بالعروض.

أجدد عروض جرير للجوالات

تتضمن أجدد عروض مكتبة جرير والتي تسري حتي 10 مايو 2021 علي الجوالات الحديثة مثل جوال هواوي nova 7i بمقدار خصم 270 ريال سعودي من سعره الأصلي بالإضافة الي هواوي واي سفن بي، وخصم علي جوالات شاومي ريدمي نوت 9 والذي يصل الي 100 ريال وجوال سامسونج جالاكسي اي 51 وجوال لينوفو نوت k12 وتخضع كل المنتجات المعروضة للخصم لخدمة التقسيط حتي 36 شهر بأقساط شهرية مناسبة.

عروض جرير للجوالات 2021

كما تشمل عروض جرير الأسبوعية علي خصومات جوالات أيفون 11 و12 برو وإمكانية تقسيط كلا منهما حتي 36 شهر، بالإضافة الي خصومات جوالات 5G والتي تشمل جوال سامسونج جالاكسي نوت 20 وجوال سامسونج جالاكسي S20 وجوال سامسونج s21 المميز وبخصم قدره 400 ريال ليصل مبلغ الجوال الي 3799 ريال سعودي، كما تقدم مكتبة جرير الباقة البلاتينية والتي تمكنك من الحصول علي تغطية شاملة لمدة 24 شهر حال شرائك أي هاتف ذكي كما تغطي الباقة طلبين إصلاح أو طلب إستبدال واحد طوال فترة التغطية مقابل رسوم ثابتة وتبلغ قيمة الإشتراك في الباقة البلاتينية 699 ريال سعودي فقط.

عروض جرير الرياض علي الأجهزة الذكية

بجانب عروض جرير للجوالات، يتضمن كتالوج العروض علي خصومات علي أجهزة الإتصال بالإنترنت Linksys وخصومات علي السماعات ومكبرات الصوت من هواوي، بالإضافة الي خصومات علي ميزان الفي الذكي لمراقبة الصحة و سماعات سوني، ويمكنك متابعة عروض مكتبة جرير للجوالات والأجهزة الإلكترونية من خلال الصور الموضحة إدناه بجانب الأسعار الموضحة وقيمة القسط الشهري حال الرغبة في إختيار خدمة التقسيط مع مكتبة جرير.