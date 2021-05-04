أين يقع برج بيزا المائل والإجابة الصحيحة لسؤال الحلقة رقم 21 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - أين يقع برج بيزا المائل كان هذا هو سؤال الحلقة رقم 21 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021، حيث يتم عرض سؤال يومي كل ليلة في برنامج مهيب ورزان الذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر، ويتم الإعلان عن الفائز بالإجابة الصحيحة في الحلقة التالية من اليوم التالي، والذي يفوز بجائزة قدرها 100 ألف.

أين يقع برج بيزا المائل وإجابة سؤال الحلقة رقم 21 من مسابقة مهيب ورزان

وتحظى مسابقة مهيب ورزان بمتابعة كبير في مصر والمغرب نظراً لقيمة الجائزة التي يتم تقديمها بشكل يومي، وبمجرد عرض السؤال على شاشة قناة إم بي مصر، يصبح السؤال تيرند يومي للبحث عن الإجابة الصحيحة من أجل الفوز بالجائزة.

وحول سؤال اليوم والذي نصر على أين يقع برج بيزا المائل، فقد عرض برنامج مهيب ورزان 3 اختيارات للإجابة عن السؤال، وهي :

1- باريس.

2- توسكانا.

3- لندن.

والإجابة الصحيحة أن برج بيزا piazza dei Miracoli المائل يقع في بإيطاليا في مدينة بيزا بولاية توسكانا، ويقع البرج بجوار كائدرائية piazza في ساحة تسمى بساحة المعجزات، وتم البدء في برج بيزا عام 1173 وظل بناءه 199 سنة، ولقب ببرج بيزا المائل نظراص لوجود انحراف بالبرح عن مستواه العمودي.

ويمكن لمتابعي مسابقة مهيب ورزان المشاركة في المسابقة عن طريق إسال رسالة لرقم 95451 من مصر ورقم 9229 للمشتركين من المغرب.

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