نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض زين جوالات تقسيط ماركات متنوعة من الهواتف المختلفة وشروط العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض زين جوالات تقسيط علي ماركات متعددة ومتنوعة من مختلف الماركات العالمية الشهيرة مثل هواتف أيفون وهواتف سامسونج وهواتف هواوي وعروض تقسيط جوالات من شركة زين تتم بشروط خاصة بالطلب الخاصة بها وسنتعرف عليها بشكل تفصيلي في عروض زين جوالات بنوعيات مختلفة والتي تقدمها الشركة مع باقات مختلفة متعارف عليها مثل باقة زين 199 مع جوال وفيما يخص تقسيط زين علي الهواتف الحديثة والتي تكون مصدرة من الشركات العالمية في وقت قريب يتم عمل الأقساط عليها بشكل شهري يتناسب مع الكثير من العملاء في عروض شركة زين التي يتم عملها كل فترة من الفترات المحددة والتي متعارف عليها باسم أخر من العملاء وهو اسم عروض زين مفوتر كما هناك عرض شهير يرغب فيه الكثير من العملاء لدي شركة زين وهو تقسيط جوالات بدون فوائد من زين .

عروض زين جوالات تقسيط يتم تقديمها بدون فوائد لكافة عملاء الشركة القدامي والجدد

يتم تقديم العروض والتقسيط علي الهواتف المتنوعة من الشركة وهذا ما يساعد كافة العملاء علي أن يقوموا في تجربة شراء جوال من زين والتي تكون بعروض مغرية وتقسيط مريح لكافة العملاء فيكون التقسيط المقدم من الشركة علي العديد من الهواتف المتنوعة الحديثة مثل هواتف أيفون وهواتف سامونج وهواتف هواوي وغيرها من الماركات التي يتم عرضها داخل الشركة وفي عروض زين أيفون تتعدد العروض علي هذا الهاتف بمختلف إصدارته ومنه أيفون 11 و أيفون 12 كما يكون هناك عروض زين شباب والتي يتم توجيهها لفئات الشباب وفيما يخص هذه الفئة يتم في عروض زين جوالات عن طريق الاشتراك في أحد الباقات التي يتم إطلاقها من الشركة وهي باقات 149 ، 199 ، 299 ، 399 ، وغيرها من العروض مثل عروض زين مسبقة الدفع ومن خلال هذه العروض المشار إليها يتم أختيار وشراء أي هاتف مرغوب به من الشركة وفقاً لشروط التقسيط التي يتم التعرف عليها في كل فئة من فئات الهواتف المتنوعة .

عروض زين جوالات وما هي العروض المقدمة من الشركة علي الهواتف المتنوعة التي يتم تقسيطها

تقوم الشركة في كل فترة من الفترات التي يتم تحديدها من الإدارة بعمل العروض علي الهواتف المتنوعة ويتم شراؤها وتقسيطها وفقاً للشروط الموضوعة ويتم الشراء والتقسيط عن طريق الباقات المتنوعة من الشركة والتي سنتعرف عليها كالآتي :-

من خلال الاشتراك في الباقة المحددة من الشركة وهي باقة 399 شباب والمحددة القيمة للدفع لها وهي 458.85 ريال سعودي مبلغ مكتمل وشامل الضريبة من خلال هذه الباقة يتم الحصول علي هاتف IPHONE12 PRO MAX أما عن القسط الخاص بهذا الهاتف الذي يتم دفعه بشكل شهري هو 258.75 ريال سعودي علي مدار 24 شهر بدون دفعات مقدمة . أذا ما تم الاشتراك في باقة 299 شباب من عروض شركة زين وقيمة الاشتراك الخاص بالباقة هو 343.85 ريال سعودي خالص الضريبة ويتم دفع مبلغ 201.25 ريال سعودي قسط محدد من الشركة بشكل ثابت شهرياً يتم ن خلال هذا العرض الحصول علي هاتف SAMSUNG S21 ULTRA والقسط الخاص به مدته 24 شهر . تقسيط جوالات بدون فوائد من زين ومن خلال الاشتراك في باقة 199 شباب من الشركة يتم حصول المشترك علي جهاز IPHONE 12 والمحدد اشتراك شهري للباقة الخاصة به بمبلغ 228.85 ريال سعودي خالص الضريبة ويتم دفع قيمة القسط الخاص به وهو مبلغ 172.5 ريال سعودي والمدة المحددة له 24 شهر . تقدم الشركة الاشتراك في باقة 99 شباب من عروض زين جوالات متنوعة وفي هذه الباقة يتم دفع قيمة 113.85 خالص الضريبة ومن خلال هذا العرض يحصل العميل علي هاتف IPHINE SE ويتم تقسيط قيمة الهاتف بمبلغ شهري قدره 86.25 ريال خالص الضريبة ولمدة 24 شهراً . تقدم الشركة من خلال تقسيط زين والاشتراك في باقة 199 شباب يتم الحصول علي هاتف HUAWEI MATE 40 PRO وفي هذه الباقة يتم دفع مبلغ 228.85 ريال خالص الضريبة والقسط الشهري المحدد للهاتف هو 172.5 ريال ولمدة محددة هي 24 شهراً دون دفع أي مبالغ كدفعة مقدمة .

الشروط الخاصة بالتقسيط لكافة الهواتف من خلال شركة زين

تجربة شراء جوال من زين في أي متجر من المتاجر الخاصة بالشركة يتم وضع الشروط الخاصة بالتقسيط علي أي هاتف من الهواتف المرغوب شراؤها وتقسيطها وهذه الشروط كالآتي :-

متجر زين أعلن في حالة أن العميل أشتري هاتف من خلال البطاقة الائتمانية الخاصة به ولا تكون البطاقة خاضعة للبنوك المتعاقدة مع شركة زين لا يستطيع العميل الاشتراك في عروض زين جوالات تقسيط أي هاتف . يجب علي أي عميل يرغب في شراء وتقسيط أي هاتف شرط أساسي يكون سعر الهاتف 1000 ريال أو أعلي قيمة من ذلك . التواصل مع البنك المسجل به حساب العميل في مدة لا تتعدي 48 ساعة لكي ما يقوم بالتأكيد مع البنك علي الموافقة علي أتمام عميلة التقسيط من خلاله لشركة زين في تقسيط جوالات بدون فوائد من زين . شرط أساسي وهام لكافة العملاء ويجب أن يتوافر لديهم وهو أن يكون الحساب البنكي أو البطاقة الائتمانية الخاصة به خاضع لأحد البنوك التي تكون مشتركة في العروض من شركة زين والمعتمدة لديها .

ما هي المميزات الخاصة في الاشتراك في باقة 399 مع جهاز حديث من شركة زين

هذه الباقة من شركة زين تعتبر الأكثر رواجاً داخل المملكة العربية السعودية ويتم الاشتراك بها بشكل كبير من المواطنين وذلك لاحتوائها علي مميزات عديدة من عروض شركة زين ومن ضمن مميزات هذه الباقة يملك المشترك بها رقم من الأرقام الذهبية المميزة أو يحصل علي باقة دقائق للمكالمات بدون حدود ويمكن أيضاً من خلال هذه الباقة يقوم العميل بتقسيط هاتف أيفون 12 برو ماكس دون الحاجة لدفع دفعة مقدمة للهاتف كما يحصل العميل في هذه الباقة إمكانية التصفح لمنصات التواصل الاجتماعي دون حدود .

عروض زين جوالات تقسيط علي هواتف متنوعة كما ذكرنا وتعرفنا علي ما هي الشروط الخاصة بالتقسيط وهناك العديد من الخدمات التي يتم تقديمها من شركة زين وهي خدمة مميزة في باقة زين 199 مع جوال وخدمة تقسيط جوالات زين أيفون 11 و أيفون 12 وغيره من الهواتف والعروض المميزة في عروض زين شباب والتي ذكرنا جزء كبير منها وخدمة عروض زين مسبقة الدفع التي يرغب فيها العديد من المواطنين كما تقوم الشركة بتقديم باقة زين 399 مع جهاز المميزة جداً وهناك العديد في متجر زين من الخدمات التي تناسب الجميع .