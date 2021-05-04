نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجابة سؤال أين يقع برج بيزا المائل؟ الصحيحة للاشتراك في مسابقة مع رزان ومهيب Leaning Tower of Pisa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أين يقع برج بيزا المائل؟ سؤال تصدر قائمة عمليات البحث خلال الساعات الماضية بعد طرح الإعلامية رزان مغربي سؤال أين يقع برج بيزا المائل؟ لمسابقة برنامج مع مهيب ورزان في رمضان الحلقة 22 على قناة mbc مصر اليوم الثلاثاء في إطار المسابقة اليومية للبرنامج للفوز بجائزة 100 ألف جنيه والتبرع بمثلها لإحدى الجمعيات الخيرية التي يختارها ضيف البرنامج في نهاية كل حلقة.

أين يقع برج بيزا المائل؟

ويمكن التعرف على الإجابة الصحيحة لسؤال حلقة اليوم من مسابقة مهيب ورزان على إم بي سي مصر أين يقع برج بيزا المائل؟ من خلال اتباع السطور التالية لتوضيح سبب الاختيار.

يقع برج بيزا المائل المعروف باللغة الإيطالية Torre pendente di Pisa في مدينة بيزا الإيطالية، وعلى الرغم من خلو الاختيارات المطروحة من قبل الإعلامية رزان مغربي ومهيب عبد الهادي من إيطاليا، حيث شملت الاختيارات كلا من “باريس، أو توسكانا، أو لندن”، لكن المفاجأة أن مدينة بيزا الإيطالية تتبع ولاية توسكانا ما يعني أن الإجابة الصحيحة لسؤال أين يقع برج بيزا المائل هي رقم 2.

إجابة سؤال أين يقع برج بيزا المائل؟

واستغرق بناء برج بيزا المائل نحو عقدين من الزمان وكان مشروع بناؤه أن يتم بناء برج عمودي بدون ميل إلا أنه تعرض للميل بعد بدء البناء، ويتكون من رخام الأبيض، ويبلغ ارتفاعه 8 طوابق بطول 56 مترًا.

ويتألف برج بيزا المائل من 294 درجة سلم وثمانية طوابق، وكان يتطلب صعوده مشقة كبيرة للبعض بسبب ميلانه وطول ارتفاعه قبل أن يتم تطويره مؤخرًا وتزويده بمصعد كهربائي.

رقم الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان

ويمكن الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان من خلال إرسال رسالة نصية من أي هاتف محمول برقم الإجابة الصحيحة على رقم95451 من مصر، أو من خلال رقم 9229 من المغرب، للدخول في السحب على جائزة 100 ألف جنيه يوميا.