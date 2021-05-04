نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة عروض مكتبة جرير للجوالات الأسبوعية حتى يوم الاثنين 28 رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت معدلات البحث عن عروض مكتبة جرير للجوالات اليوم في المملكة العربية السعودية حيث تستحوذ عروض جرير للجولات على اهتمام كبير من المواطنين والمقيمين خاصة في شهر رمضان الكريم حيث تقدم خصومات كبيرة تصل إلى نحو 40% من أسعار الجولات في المملكة.

عروض مكتبة جرير للجوالات

وتضم عروض مكتبة جرير للجوالات اليوم الثلاثاء قائمة من التخفيضات على الهواتف الذكية الحديثة نرصدها خلال هذا التقرير من موقع “ثقني” في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث وتشهد قائمة التخفيضات اليوم في مكتبة جرير عروض على جوالات أيفون، وأوبو، وسامسونج، وهواوي.

عروض مكتبة جرير جوالات سامسونج

يبلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا في عروض جرير للجوالات مبلغ 3559 ريال.

ويتوفر هاتف سامسونج +جالكسي اس 21 بسعر 3699 ريال.ضمن عروض جرير على الجوالات.

ويبلغ سعر جوال سامسونج جالكسي نوت 20 الترا 4099 ريال في عروض جرير للجوالات.

فيما يبلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 نحو 2799 ريال.

عروض مكتبة جرير لجوالات هواوي

وتضم مجلة عروض مكتبة جرير قائمة من التخفيضات على هواتف هواوي الحديثة بنسبة كبيرة، من بينها:-

توافر جوال هواوي بي 40 برو بسعر 2999 ريال سعودي، ضمن عروض جرير لجوالات هواوي.

فيما يبلغ سعر جوال هواوي ميت 40 برو 3599 ريال ضم العروض المتوافرة في مكتبة جرير.

ويبلغ سعر هاتف هواوي نوفا 7 بسعر 1599 ريال بدلاً من 1899 ريال.

وتضم عروض جرير للجوالات توافر هاتف هواوي Y7a بسعر 699 ريال سعودي.

مجلة عروض مكتبة جرير للجوالات

وتعد جرير القبلة الأولى لدى من ينوي اقتناء هاتف جوال أو لاب توب للاستفادة من قيمة الخصومات الكبيرة والهدايا، والتي تستمر حتى يوم 10 مايو 2021، الموافق 28 رمضان 1442.