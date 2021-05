نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل منين العجوة في المنزل بطريقة شهية في المقال التالي

طريقة عمل منين العجوة في المنزل بطريقة شهية، استعد الجميع لاستقبال عيد الفطر المبارك، والذي لا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، حيث أوشك شهر رمضان المبارك على الانتهاء، لذا تبدأ ربات البيوت في تحضير حلويات العيد باختلاف أشكالها وأنواعها كالكعك والبسكويت والغريبة والمنين، وغيرها من الحلويات الأخرى التي ينتظرها الجميع من عيد لآخر، ولعل المنين من أشهر هذه الحلويات وأكثرها إقبالا من قبل الكبير والصغير، حيث يتميز بمذاقه الرائع وقيمته الغذائية العالية، لذا سنتعرف على طريقة إعداده بسهولة في المنزل. طريقة عمل منين العجوة المقادير: 2 كيلو دقيق، 750 جرام زبدة أو سمنه، ماء دافئ، 2 ملعقة كبيرة خميرة، 2 ملعقة كبيرة سكر، 2 كوب حليب دافئ، ملعقة كبيرة شمر مطحون، ملعقة كبيرة يانسون، 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر، ملعقة صغيرة ملح.

مقادير الحشو: كيلو عجوة، 4 ملاعق كبيرة زبدة.

لدهان الوجه: 2 حبة بيض، 4 ملاعق كبيرة حليب، فانيليا، سمسم، حبة البركة. طريقة تحضير منين العجوة نبدأ في عمل الحشو بخلط الزبدة والعجوة معا مع عجنها جيداً باليد لتمتزج سوياً. نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر للتخلص من الشوائب، ونضيف إليه الملح والشمر واليانسون، والخميرة والسكر. نقوم بتسخين السمنة قليلاً، ونضعها فوق الدقيق والمكونات الأخرى مع مراعاة التقليب بمعلقة حتى تبرد السمنة. نستمر في تقليب الدقيق والسمن حتى يتشرب كمية السمن، ونقوم بوضع الماء الدافئ بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة. نترك العجينة لمدة 30 دقيقة حتى تختمر، ونقوم بتشكيل العجينة على حسب الرغبة، وتوضع في صينية مدهونة بالسمن. تترك العجينة لمدة 30 دقيقة أخرى، ونقوم بخفق البيض مع الفانيليا والحليب، وندهن وجه المنين بهذا الخليط. نرش السمسم وحبة البركة على وجه المنين، ويوضع في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة على الأقل. الوسوم

عمر شويل - جدة طريقة عمل منين العجوة في المنزل بطريقة شهية - ثقفني

error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

function apply_class_exclusion(e) { var my_return = 'No'; var e = e || window.event; // also there is no e.target property in IE. instead IE uses window.event.srcElement var target = e.target || e.srcElement || 'nothing'; if(target.parentElement != null) console.log (target.parentElement.className); var excluded_classes = '' + ''; var class_to_exclude = ""; if(target.parentElement != null) { class_to_exclude = target.className + ' ' + target.parentElement.className || ''; }else{ class_to_exclude = target.className; } var class_to_exclude_array = class_to_exclude.split(" "); console.log (class_to_exclude_array); class_to_exclude_array.forEach(function(item) { if(item != '' && excluded_classes.indexOf(item)>=0) { target.style.cursor = "text"; console.log ('Yes'); my_return = 'Yes'; } }); try { class_to_exclude = target.parentElement.getAttribute('class') || target.parentElement.className || ''; } catch(err) { class_to_exclude = ''; } if(class_to_exclude != '' && excluded_classes.indexOf(class_to_exclude)>=0) { target.style.cursor = "text"; my_return = 'Yes'; } return my_return; }