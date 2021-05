نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجلاش بالمهلبية مثل محلات الحلويات الجاهزة في المقال التالي

طريقة عمل الجلاش بالمهلبية مثل محلات الحلويات الجاهزة، الجلاش هو إحدى المعجنات الرقيقة جدا والتي تستخدم في عمل أطباق مختلفة من الأطعمة سواء حادق ام حلو، حيث يتم حشوها بأنواع جديدة من الحشو مثل: السجق، الجبن، اللحم المفروم، الدجاج، المكسرات، المهلبية، ويعد الجلاش بالمهلبية من أشهر الحلويات التي تكثر إعدادها في المناسبات والأعياد أو في رمضان، ويتميز الجلاش بطعمه الرائع في كافة الأحوال سواء حادق أم حلو. طريقة عمل الجلاش بالمهلبية نقدم لكم طريقة عمل الجلاش بالمهلبية خطوة خطوة بالتفصيل. المقادير: نصف كيلو جلاش طازج، سمنة، مكسرات منوعة مطحونة.

مقادير الحشو: 4/3 كوب سكر، 4/1 كوب نشا، 2 كوب حليب، رشة فانيليا.

مقادير القطر: كوب سكر، نصف كوب ماء، عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير جلاش بالمهلبية نقوم بتقليب السكر والنشا والحليب في وعاء ثم نرفعه على النار مع التقليب لمنع حدوث تكتلات، ويترك على النار حتى يصبح كثيفا. نقوم بإذابة السكر في الماء في وعاء، ونتركه على النار حتى الغليان ثم نضيف إليه نصف ليمونة. نقوم بتحضير صينية مستطيلة الشكل مدهونة بالسمن، ونضع بها طبقتين من الجلاش مع دهان بين الطبقات بالسمن ثم نضع طبقتين آخرين. نستمر في ذلك حتى تنتهي نصف كمية الجلاش، ونقوم بوضع المهلبية مع توزيعها على الجلاش بالتساوي، ونضع فوقها المكسرات. نقوم بوضع باقي طبقات الجلاش مع دهان بين الطبقات بالسمن، ونقوم بتقطيع الجلاش إلى مربعات ومثلثات على حسب الرغبة. توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15 دقيقة مع متابعتها من حين لآخر حتى لا تحترق. نسكب القطر فوق الجلاش بعد خروجه من الفرن، وننتظر حتى يتشرب كمية القطر. نقوم بوضع الجلاش في أطباق التقديم، ويمكن تزيينها باستخدام جوز الهند. الوسوم

عمر شويل - جدة طريقة عمل الجلاش بالمهلبية مثل محلات الحلويات الجاهزة - ثقفني

error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

function apply_class_exclusion(e) { var my_return = 'No'; var e = e || window.event; // also there is no e.target property in IE. instead IE uses window.event.srcElement var target = e.target || e.srcElement || 'nothing'; if(target.parentElement != null) console.log (target.parentElement.className); var excluded_classes = '' + ''; var class_to_exclude = ""; if(target.parentElement != null) { class_to_exclude = target.className + ' ' + target.parentElement.className || ''; }else{ class_to_exclude = target.className; } var class_to_exclude_array = class_to_exclude.split(" "); console.log (class_to_exclude_array); class_to_exclude_array.forEach(function(item) { if(item != '' && excluded_classes.indexOf(item)>=0) { target.style.cursor = "text"; console.log ('Yes'); my_return = 'Yes'; } }); try { class_to_exclude = target.parentElement.getAttribute('class') || target.parentElement.className || ''; } catch(err) { class_to_exclude = ''; } if(class_to_exclude != '' && excluded_classes.indexOf(class_to_exclude)>=0) { target.style.cursor = "text"; my_return = 'Yes'; } return my_return; }